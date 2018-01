Foro no apoyará el dictamen de la comisión sobre el asturiano y presentará una propuesta alternativa Pedro Leal, diputado de Foro. / Juan Carlos Román Defienden un modelo de apoyo a la llingua basado en un «consenso político y social» DANIEL FERNÁNDEZ Oviedo Miércoles, 31 enero 2018, 17:01

El debate sobre la oficialidad del asturiano deberá quedar aparcado hasta la próxima legislatura. Los grupos estaban pendientes hoy de Foro, que había convocado a los medios para anunciar cuál iba a ser su posición respecto a a conclusiones de la comisión de estudio sobre la promoción de la llingua, elaborado por la presidenta de esta comisión, Concha Mesa (IU), que concluía en la necesidad de avanzar ya hacia la oficialidad. Todos los partidos estaban pendientes porque dependiendo de la posición de Foro se aprobaría o no ese dictamen, puesto que la abstención del PSOE daba a la formación forista esa llave. Al final, Foro ha decidido no apoyar las conclusiones y opta por presentar un dictamen propio en el que sí defiende un modelo de impulso al asturiano en base a cinco puntos: disponer de un amplio consenso social y político; favorecer la normalización lingüística en todas las esferas de la sociedad asturiana; la defensa de los derechos lingüísticos; el desarrollo de la ley de uso del asturiano y elaborar un modelo propio “porque la realidad lingüística de Asturias no es la de Cataluña, País Vasco y Galicia”.

Las propuestas fueron presentadas esta mañana por el diputado de Foro Pedro Leal. El parlamentario afirmó que el asturiano “no puede convertirse en una barrera o frontera para dividir a los asturianos” y afirmó que el objetivo de su propuesta de dictamen busca proteger el asturiano “como patrimonio lingüístico para unir y engrandecer nuestro acervo e identidad”.

Para Pedro Leal, el futuro del asturiano no pasa por “discutirle al castellano” los espacios de comunicación, porque “cualquier política en ese sentido está condenada al fracaso”. En este sentido, defendió un modelo de cooficialidad que se base en un “consenso político y social” y que la equiparación de la llingua con el castellano “no sea una imposición. Queremos que el asturiano sea una marca que nos una, no una marca excluyente”.

El diputado de Foro explicó que su formación votará a favor de su propuesta, por lo que descarta apoyar el dictamen que presente la presidenta de la comisión, Concha Masa. El PP y Ciudadanos ya han anunciado que votarán en contra, porque no aceptan la oficialidad del asturiano; Podemos e IU lo harán a favor y el PSOE se abstendrá. De esta forma, habrá un empate entre los partidarios del dictamen y los contrarios. Como estos dictámenes deben ser aprobados por mayoría, y ahora no la hay, salvo que IU y Podemos decidan apoyar la propuesta de Foro, lo cual se antoja complicado, la comisión quedará resuelta sin dictamen. Por lo tanto, no será elevada al pleno e la Junta esta legislatura. La oficialidad del asturiano, que el PSOE llevará en su programa electoral para las autonómicas de 2019, deberá esperar al próximo curso político.