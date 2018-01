Foro avisa de que denunciará a Carcedo si prorroga la deuda sin aprobación de la Junta Los diputados de Foro Pedro Leal y Cristina Coto, presidenta de la formación, ayer, en la Junta General. / MARIO ROJAS Coto dice que la consejera de Hacienda incurriría en «prevaricación» y recuerda que el TSJA y el Supremo «ya marcó jurisprudencia» sobre la actuación del Principado O. VILLA GIJÓN. Jueves, 4 enero 2018, 08:40

La presidenta de Foro, Cristina Coto, advirtió ayer de que su formación está dispuesta a denunciar «por prevaricación»a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, si decide prorrogar en 2018 la deuda incluida en los presupuestos del pasado ejercicio sin contar con la autorización expresa del pleno de la Junta General del Principado.

La líder de la formación forista aludía así al decreto de prórroga presupuestaria que se publicó el primer día del año, que, como recordó Coto, incluye también las operaciones de deuda, a pesar de que ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo contra el Gobierno del Principado por haber hecho lo mismo en la prorroga de los presupuestos de 2013.

La diputada y portavoz de Foro en la Junta General subrayó que su partido emprenderá «todas las acciones judiciales que procedan, incluso penales», si el Gobierno regional «reincide en la ilegalidad» de endeudarse dentro de la prórroga presupuestaria sin la autorización de la Junta General.

«Por ley es por ley, y hoy por hoy las leyes se aprueban en los Parlamentos», dijo Coto

Coto recordó también que el TSJA anuló el artículo del decreto de la prórroga presupuestaria de 2014 que autorizaba al Gobierno a emitir deuda o a formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad a lo largo de aquel ejercicio, y que el Tribunal Supremo rechazó posteriormente el recurso del Ejecutivo regional, informa Efe. En su opinión, el presidente del Principado, Javier Fernández, ni la consejera de Hacienda tienen claro que para recurrir a la deuda hay que aprobar una ley en la Cámara regional en la que se especifique además a qué se va a destinar ese dinero, «a poder ser».

En cambio, la presidenta de Foro consideró que «Javier Fernández ha optado por reincidir», y explicó que en su opinión no tiene sentido que el Ejecutivo asturiano hable de «diferencias interpretativas», porque las leyes son claras al respecto y no cabe más que una lectura. «Por ley es por ley, y hoy por hoy las leyes se aprueban en los Parlamentos. No es algo que diga Foro, también lo dice la Sindicatura de Cuentas, lo dicen los tribunales de Justicia y lo ha dicho también esta Cámara, que en una moción del pasado 12 de febrero aprobó a instancias de Foro y con la esperable excepción del PSOE y de IU, se pronunció en este sentido, instando al Gobierno a que en situación de prórroga presupuestaria, si quiere seguir endeudano a los asturianos, recabe la autorización de esta Cámara».

Cristina Coto hizo referencia también al reciente informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la cuenta general del Principado de 2016, que advierte de que la administración autonómica se endeudó por importe de 595 millones de euros sin que se aprobara una ley que indicara su destino y características, tal y como exige la ley de régimen presupuestario.

Dicho informe, según Coto, también pone de relieve otras «tropelías y desmanes» del Gobierno socialista ya que se destaca la existencia de 104 millones de deuda sin justificar y avales a Sogepsa y Zalia por un importe de 181 millones de euros a pesar de que saben de que hay dudas razonables de que puedan ser recuperados.

«Es la constatación de una absoluta falta de respeto a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia», ha señalado la presidenta de Foro que también puso el acento en que la Administración asturiana «no ha aprendido nada del caso Renedo» porque el Consejo de Gobierno siguió «sanando» facturas que habían sido objeto de reparo y cuyo pago había sido descartado por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido.