Foro exige al PP que «abandone el radicalismo» en el debate sobre la oficialidad del asturiano

A Foro Asturias no le han gustado las críticas a su posición en el debate sobre la oficialidad. Y no tanto por situarles a ellos en el centro de la diana, junta a la «izquierda radical más radical», como dijo Mercedes Fernández, sino porque cuestiona una parte del programa electoral con el que esta formación se presentó a las pasadas elecciones autonómicas. «Es difícil valorar a quien habla del asturiano cuando en su programa electoral nada dice. En el nuestro, sí», afirmó ayer portavoz adjunto de Foro en la Junta General, Pedro Leal.

El diputado forista considera que las críticas de Mercedes Fernández «demuestran su desconocimiento» sobre el debate abierto en la región por el asturiano. Pedro Leal defiende el modelo que propone su formación, que propone una oficialidad «sin imposiciones. Querer comparar nuestro modelo con el de otras formaciones no se ajusta a la realidad. Entendemos que la realidad sociolingüística de Asturias es diferente a la de otras comunidades», reclacó. Por ello, invitó a Mercedes Fernández a «no fomentar debates artificiales y a abandonar el radicalismo» en el debate político sobre la cooficialidad del asturiano.

Cabe recordar que Foro no apoyará el dictamen de la comisión de estudio del asturiano, presidida por IU, y en el que se propone avanzar esta misma legislatura en la reforma estatutaria para encajar la oficialidad de la llingua. El PP y Ciudadanos ya han dicho que votarán en contra, Podemos a favor y el PSOE se abstendrá. Foro presentará unas conclusiones propias en las que demanda un modelo de oficialidad basado en la voluntariedad y, sobre todo, que disponga de un amplio consenso político y social. Es por ello por lo que Pedro Leal emplazó a Mercedes Fernández a trasladar su argumentario contra la oficialidad a Cataluña, País Vasco o Galicia, «donde el PP mantiene posiciones contrarias» a las suyas.

También el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, respondió ayer a las críticas de la presidenta popular. El líder de los socialistas asturianos cree que Mercedes Fernández «está confundida en las prioridades» y le acusa de «alimentar un debate estéril. Está abriendo un debate que no genera esa polémica que ella persigue».

Barbón dijo que en la estrategia de Mercedes Fernández «aprecio nerviosismo. Y me da que eos nervios se deben a las proyecciones electorales, que hablan de un crecimiento de Ciudadanos a costa de la debacle del PP. Y claro, Mercedes Fernández va hacia unas terceras elecciones y no sé si su partido quedaría muy contento si no gana las próximas».