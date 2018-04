La FSA propone celebrar sus primarias para elegir candidato regional el 10 de junio Pedro Sánchez y Adrián Barbón en un acto en Oviedo el pasado mes de marzo. / Mario Rojas La comisión ejecutiva federal debe ratificar la fecha propuesta por la Comisión Ejecutiva Autonómica, aunque no se esperan inconvenientes ANA MORIYÓN Gijón Lunes, 23 abril 2018, 18:15

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA aprobó este lunes por unanimidad su propuesta de calendario para las primarias en las que se elegirá al candidato regional, señalando el próximo 10 de junio como fecha para la votación. La Comisión Ejecutiva dará cuenta de esta propuesta y la explicará en el Comité Autonómico que se celebrará el próximo sábado. No obstante, la última palabra la tiene la comisión ejecutiva federal, si bien no se espera que Ferraz ponga inconveniente alguno a la fecha elegida, pues fue la propia dirección nacional la que propuso adelantar las primarias al mes de mayo para cerrar el debate abierto sobre el relevo de Javier Fernández. No obstante, la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE se limitó esta tarde a realizar una propuesta, quedando a la espera de que ésta sea examinada a nivel federal.

Las fechas claves de la propuesta de la FSA-PSOE son las siguientes: la votación para elegir al candidato o candidata a la presidencia sería el domingo 10 de junio. De esta forma, la presentación de precandidaturas quedaría establecida los días 11 y 12 de mayo, y la recogida de avales entre el 14 y el 26 de mayo. Están llamados a participar en estas elecciones internas casi 8.000 militantes. Hasta el momento no hay candidaturas oficiales, aunque se da por seguro que el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, se presentará a las primarias después de haber recibido el apoyo explícito por parte de Pedro Sánchez. Queda por ver si finalmente el sector crítico da un paso al frente y presenta su propia candidatura, que podría estar encabezada por los consejeros Fernando Lastra o Guillermo Martínez.

«Hace semanas la Ejecutiva Federal nos trasladó su preocupación por el debate que estábamos teniendo desde hace meses, en los medios de comunicación, sobre la candidatura a la presidencia del Principado de Asturias. Asimismo, nos planteó su propuesta de adelantar las primarias al mes de junio para cerrar dicho debate y poder centrar así todos los esfuerzos en reconectar a la FSA-PSOE con la sociedad asturiana. Nuevamente, la militancia socialista asturiana, como ya hizo el 17 de mayo y el 17 de septiembre del pasado año, decidirá con su voto el candidato/a de la FSA-PSOE y de nuestro proyecto político para Asturias. Por ello, será la militancia socialista asturiana quien libremente decida el futuro del proyecto del cambio. Los y las militantes vuelven a tener la palabra», declaró esta tarde la secretaria de Organización, Gimena Llamedo.