Del Fueyo denuncia el «acoso mediático» a Iglesias y Montero por el chalé «Nadie en Podemos cuestionó el liderazgo de Pablo o Irene» EUROPA PRESS Martes, 22 mayo 2018, 11:22

El secretario general de Podemos Xixón y portavoz municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, Mario Suárez, ha criticado el «acoso» al que se han visto sometidos el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de este partido en el Congreso, Irene Montero, por haberse comprado un chalet en la sierra de Madrid por un valor superior a 600.000 euros.

«Nadie en Podemos cuestionó el liderazgo de Pablo o Irene», ha señalado en respuesta a los medios de comunicación. Suárez, asimismo, ha confirmado que como militante de Podemos va a votar en la consulta que se inicia este martes sobre este asunto, a lo que ha insistido que cada uno es libre para tomar sus decisiones.

Ha recalcado, a este respecto, que tanto Iglesias como Montero compraron el chalet con dinero «bien ganado» o que piensan ganar en el futuro. Preguntado, en este caso, si es ético la compra del chalet después de las críticas a dirigentes de otros partidos por algo similar, ha remarcado que Iglesias y Montero siguen defendiendo políticas para la gente, y que lo que se critica desde Podemos es que haya políticos que se habían enriquecido «a costa de la gente».

Con todo, ha insistido en que está «asustado» con la trascendencia del hecho en sí, a lo que se ha preguntado dónde van a vivir Iglesias y Montero, al darle la impresión de que ya no podrán hacerlo en la casa que acaban de comprar. Suárez ha enfatizado que han estado sometidos a un «acoso de tal categoría», que ahora entienden que uno tome determinadas decisiones.

Para él, hay muchos temas más importantes de los que puede hablar, a lo que ha puesto de ejemplo la detención del ex ministro Eduardo Zaplana (PP). Sobre las críticas sobre este asunto vertidas por el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha apuntado, no obstante, que no se desmarca de él «para nada».

Suárez ha recalcado, sobre él mismo, que tiene 62 años, vive en un piso pagado y de una pensión, por lo que no cobra un céntimo del Ayuntamiento, cuando el sueldo podría suponer más de 50.000 euros al año, y en su grupo municipal renuncia al cobro de dietas que ascenderían a 120.000 euros anuales.