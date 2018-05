Garzón logra el aval para avanzar hacia la confluencia con Podemos El coordinador de IU, en el centro de la imagen, durante la reunión de ayer. / EFE A. AZPIROZ MADRID. Domingo, 13 mayo 2018, 04:03

El máximo órgano de desición de Izquierda Unida otorgó ayer su apoyo a Alberto Garzón para que siga dando la batalla por cambiar el nombre de su coalición electoral con Podemos y por alcanzar un acuerdo que permita «expresar la pluralidad y la diversidad de las partes integrantes» de esa alianza. Al igual que hizo Pablo Iglesias el pasado marzo, cuando sometió a la votación de las bases su posición negociadora, Garzón tratará ahora de blindar sus planteamientos con un referéndum interno que tendrá lugar el próximo julio.

Izquierda Unida cree que 'Unidos Podemos', el nombre acordado para concurrir junto a la formación de Iglesias en las generales de 2016 y que designa también al grupo parlamentario en el Congreso, no les da la suficiente visibilidad y entiende además que la dinámica de la coalición no les concede suficiente protagonismo. Sin embargo, Garzón, que sometió ayer a la consideración de la Asamblea Político y Social su estrategia plasmada en el documento 'Bases para la confluencia electoral 2019, sigue creyendo que el pacto con Podemos como tal es necesario para lograr el objetivo de desbancar a la derecha. «Solos no podemos tejer las alianzas sociales suficientes», advirtió.

Primarias conjuntas

La propuesta que realizó Garzón contó con 87 a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones. En el caso de que no haya acuerdo sobre un nuevo nombre que cumpla también con las necesidades de IU, pedirá que su nombre figure tal cual en la candidatura, como hará la formación morada.

El máximo organo de IU entre congresos, aprobó también con con 80 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones el documento 'Hacia las elecciones de 2019: participación, programa y primarias', que detalla el calendario interno de cara a los próximos comicios. En concreto, cada federación celebrará primarias abiertas entre junio y octubre para elegir a los candidatos que quieran integrar después las confluencias. A este respecto, IU señala que su preferencia es hacer primarias conjuntas para configurar las listas definitivas de las confluencias que se formen en los municipios; una condición ante la que Podemos se muestra reacio.