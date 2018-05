Gaspar Llamazares: «Estamos viviendo un suicidio a plazos de IU que no se merece la organización»

De él dice el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que es un «conservador». Pero a Gaspar Llamazares (Logroño, 1957), le da igual. Está acostumbrado a que digan de él que es la «muleta» del PSOE, que es un «burgués» vestido de izquierdista, un «intolerante»... Son solo algunas expresiones que si uno se da una vuelta por sus perfiles en las redes sociales le dedican. La relación tensa entre el portavoz de IU en la Junta General y el líder federal de la coalición es antigua, pero se ha acuciado en los últimos por la oposición de Llamazares al nuevo modelo de partido que plantea Alberto Garzón, que pasa por la desaparición de las federaciones con entidad jurídica propia, como la asturiana. Además, el diputado regional ha sido el primero en advertir de que esa propuesta solo persigue la disolución de IU en Podemos.

-¿Tan mala es la propuesta de modelo de partido de Garzón?

-Es evidente que el documento va en el sentido de diluir la estructura y la organización de Izquierda Unida, para pasar de ser un partido político a un movimiento político. Garzón quiere intervenir las federaciones mediante una suerte de 155 o de ley de armonización de las comunidades. Por otra parte pretende también aplicar un 135 a sus finanzas. La idea de darle la vuelta a IU como movimiento político no es autocrítica, sino demolición. Falta equilibrio y mesura. Todo es sobreactuado. El movimiento como alternativa al partido en el fondo forma parte de un prejuicio populista sobre la política y las instituciones. Estar en el conflicto con el pueblo y negar la representación y sus contradicciones.

-¿Mantiene que IU acabará diluida en Podemos?

-Es evidente, no es necesario tener ningún tipo de interpretación malévola para darse cuenta de que esa es la propuesta que hace el coordinador.

-Pero el documento en ningún momento alude a eso...

-A parte del texto, el problema de la dirección de IU es el contexto, la realidad. Y la realidad es que esa disolución se ha producido ya y con consecuencias negativas: desmovilización del electorado en las segundas elecciones generales, en el seno del mismo grupo parlamentario, donde el mismo coordinador ha reconocido la pérdida de visibilidad del proyecto de IU... Por tanto, no se trata de anunciar un suicidio, sino que estamos viviendo en cierta manera un suicidio a plazos. Y esa situación no se la merece una organización como IU.

-La última propuesta, que ayer se hizo pública, da por finiquitado a Unidos Podemos y propone una coalición con las siglas de IU.

-Ahora Alberto (Garzón) propone un cambio de nombre a la coalición. Sin embargo el problema es sobre todo el contenido -una política errática y una IU diluida- y la estrategia, más preocupada del vecino ('sorpaso') que del adversario. Las encuestas muestran todavía sólido el espacio electoral de la izquierda, más sólido que el del conjunto de Unidos Podemos.

-Con una coalición tan dividida en este momento, ¿corre el riesgo IU de un choque de trenes que desemboque en una escisión?

-Espero responsabilidad de la dirección, que reconozca que ese documento no es compartido porque choca con la cultura política de IU. Y en segundo lugar debería reconocer que debe reconsiderarlo. Cuando un documento no es compartido por las principales federaciones, como es Andalucía, Asturias o Valencia, debería reconsiderar su propuesta.

-¿Puede haber acuerdo con Podemos en Asturias para concurrir juntos a las elecciones?

-IU de Asturias está defendiendo su identidad y la decisión de sus militantes de presentarse a las próximas elecciones con sus siglas, tanto a nivel autonómico como municipal. Nos centramos en intentar rectificar un error que deja huérfana a la izquierda asturiana. Las direcciones de las organizaciones políticas no pueden forzar una mezcla para la que todavía no se dan las condiciones. Y eso no significa que no haya que colaborar, que seguro que se va a colaborar.

-Entiendo que confluencia no habrá.

-En Asturias se ha visto claramente la diferencia que hay entre el proyecto de IU, el del PSOE y el de Podemos y creo que no debemos mezclar agua y aceite. En las comarcas mineras, por ejemplo, qué proponemos la postura mayoritaria de Podemos que plantea el cierre anticipado de las térmicas y del conjunto minería o el de IU que plantea que ese proceso tiene que garantizar la reindustrialización, recuperación e integración de esas comarcas en el área central metropolitana... En materia fiscal, ¿vamos a seguir los planteamientos de Podemos que considera que el impuesto de sucesiones es excesivo o el de IU que cree que el patrimonio es el primer factor de diferencia y desigualdad en el mundo? Hay diferencias que tenemos que someter a votación. Luego negociaremos un programa de gobierno o parlamentario, pero fusionarnos a priori es hacer un favor a la derecha política.

-En EL COMERCIO, el pasado domingo Garzón le llamó «conservador».

-El problema no lo tiene conmigo, ni con su ala conservadora o clásica, a la que menosprecia con porcentajes. El problema lo tiene con la realidad de la izquierda que es más plural que sus esquemas de coalición y con los votantes que no admiten una mezcla contradictoria y apresurada por razones internas. No quiero dramatizar, pero estamos en un momento decisivo para representar o dejar huérfano el espacio de la izquierda. Por eso no pienso callarme. Porque ese electorado merece mantener su representación y porque IU no se merece una desaparición silenciosa de su cultura política. Espero que Alberto Garzón recapacite y reconsidere su decisión.

-En esa misma entrevista dijo también Garzón que «solo bajaba a Madrid a fundar partidos».

-Yo tengo el mío, Izquierda Abierta, y Alberto, el suyo, el PCE. No sé a que viene ahora estigmatizar a partidos que no sean el PCE dentro de IU. Fundamos la plataforma Actúa para evitar que referentes nuestros se nos fueran. No hemos nacido para competir, ni para dividir izquierda.