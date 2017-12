El general Rodríguez se perfila como relevo de Manuela Carmena Julio Rodríguez. / EFE El exjefe del Estado Mayor gana las primarias de Podemos para dirigir la organización en la ciudad de Madrid A. AZPIROZ MADRID. Sábado, 16 diciembre 2017, 08:48

Podemos ya tiene recambio para Manuela Carmena en caso de que la alcaldesa de Madrid decida finalmente no presentarse a la reeleción o, si lo hace, abandonar el cargo a mitad de mandato. La apuesta de Pablo Iglesias para el puesto es el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, quien se ha impuesto en las primarias del partido para dirigir la organización en la capital. Lo hizo con un 68% de los votos frente a la candidata anticapitalista, Isabel Serra. En la votación participaron 8.199 personas.

La diferencia no se presenta tan abultada como cabría esperar para un candidato que contó con el respaldo tanto de Iglesias como de Íñigo Errejón. Y es que la figura del general no termina de calar en una formación de marcado perfil antimilitarista. El siguiente paso de Rodríguez será lograr un puesto en las listas electorales en las primarias, algo que se da por descontado con el respaldo de las dos principales familias del partido. De momento, tanto él como Iglesias esconden la ambición por la Alcaldía. En su discurso de victoria, el ex Jemad dijo que trabajará para que Carmena repita como cabeza de lista, una posibilidad a la que la magistrada se ha abierto en los últimos meses. El general se declaró convencido de que se convencerá a Carmena para que opte a la reeleción, ya que «es una servidora pública consciente de que falta al menos otro mandato para revertir en Madrid las políticas del PP».