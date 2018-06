El PP de Gijón advierte de que con el nuevo Gobierno está en riesgo el plan de vías Pablo González. / E. C. Recuerda que la llegada de Rodríguez Zapatero supuso la paralización del proyecto y exige al PSOE que «no ralentice» nuevamente la inversión EL COMERCIO Gijón Martes, 5 junio 2018, 00:58

El PP de Gijón advirtió ayer de que con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez está en riesgo la inversión de 814 millones comprometida por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy para el plan de vías.

Se trata del acuerdo firmado por Gijón al Norte hace apenas un mes para las obras de supresión de la barrera ferroviaria y la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes, a desarrollar en los próximos siete años. Un convenio suscrito por las tres administraciones (la nacional, la autonómica y la local) que está pendiente únicamente de que pase por el Consejo de Ministros para entrar en vigor. Está, por tanto, en manos del futuro equipo de Pedro Sánchez.

El PP de Gijón teme que el nuevo Gobierno no asuma esta inversión. El portavoz del grupo municipal, Pablo González, alertó ayer de que la ciudad podría perder más de 800 millones de euros con el Ejecutivo socialista, por lo que exigió a éste, así como al Principado y al grupo municipal del PSOE, la firma «inmediata» del convenio. El concejal popular recordó que el citado convenio de Gijón al Norte estaba previsto que se aprobara inicialmente en cuestión de semanas, según recoge la nota emitida por el PP. González pidió por ello al PSOE «que no ralenticen, que no pongan palos en la rueda, que no modifiquen y que firmen cuanto antes el convenio del proyecto del plan vías, que está consensuado por las tres administraciones y si me apuran, por todos los grupos políticos». González conminó también a los socialistas a garantizar el presupuesto comprometido anteriormente por el Gobierno del PP para Asturias y para Gijón.

Recalcó además que, en 2004, la llegada del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa supuso la paralización «total» del primer proyecto del plan de vías, redactado por un Gobierno del PP. «Hoy todavía lo estamos pagando, ya que en vez de un plan de vías en desarrollo tenemos un 'solarón', una estación provisional y no tenemos ni metrotrén ni acceso de la Alta Velocidad a Gijón», reprochó.

Igualmente, advirtió de que el PP estará «vigilante» sobre los pasos que se den en relación a este convenio y «hará todo lo posible para impedir que se boicotee o paralice el plan, por el bien de todos los gijoneses».