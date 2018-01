El Gobierno quiere celebrar el Debate del estado de la Nación antes de primavera El Ejecutivo prioriza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, pero garantiza que habrá pleno de política general NURIA VEGA Madrid Viernes, 19 enero 2018, 15:04

El Gobierno hablará con todos los grupos parlamentarios para acordar una fecha y fijar el Debate del estado de la Nación, que confía se celebre “antes de primavera”. Según Íñigo Méndez de Vigo la razón por la que hasta ahora no se había anunciado la convocatoria es porque en la Moncloa priorizan tramitar las cuentas del Estado para 2018. “No queríamos que se alterara el debate de los Presupuestos”, ha alegado el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En todo caso, el Ejecutivo garantiza que este año sí habrá pleno de política general y no porque lo haya solicitado Podemos, aclaran fuentes gubernamentales. El grupo de Pablo Iglesias registró ayer una proposición no de ley para exigir a Mariano Rajoy la convocatoria formal del Debate del Estado Nación, que no ha tenido lugar desde 2015.

Méndez de Vigo asegura, sin embargo, que “el presidente del Gobierno siempre se somete con agrado” a esta sesión parlamentaria que le da la oportunidad de hablar, entre otras cosas, del asunto al que más relevancia concede, la recuperación económica del país. “Es un debate que nos gusta, nos viene muy bien”, añaden en la Moncloa, donde en todo caso colocan los Presupuestos y la resolución de la crisis catalana en primer lugar en el orden de prioridades.