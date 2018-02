Guillermo Martínez: «Habrá representación del Gobierno regional en el homenaje a Llaneza en Mieres» Guillermo Martínez no quiso valorar el contenido de los Whatsapp críticos con Javier Fernández así como el boicot que en ellos se promovía DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Miércoles, 21 febrero 2018, 12:53

El presidente del Principado ya ha anunciado que no irá, porque “no se siente apreciado” por los organizadores del acto, pero sí habrá representación del Gobierno regional en el homenaje a Manuel Llaneza, el fundador del sindicato minero SOMA, que este domingo se celebrará en el cementerio civil de Mieres. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de la Presidencia y portavoz del ejecutivo autonómico, Guillermo Martínez, quien a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno aseguró que “como todos los años, en este también habrá presencia en el homenaje a Llaneza”.

El consejero lo anunció después de que el lunes el presidente del Principado, Javier Fernández, anunciara que, por primera vez en los últimos 17 años, no acudiría al homenaje a Manuel Llaneza, antepasado suyo. Renuncia después de que varios ex dirigentes locales del PSOE y del SOMA criticaran en un grupo de Whatsapp la concesión de un premio por una asociación de Mieres al presidente regional, natural de este concejo. Incluso proponían que no hubiera representación oficial de los socialistas mierenses en ese acto, que se celebrará en junio. Ante esta situación, que ha reabierto la herida, cerrada en falso, entre ‘sanchistas’ y ‘javieristas’, el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que no iría este año al tradicional homenaje “porque no voy donde no se me estima y aprecia”.

Pero la ausencia de Fernández no supone que nadie del Gobierno regional acudirá al acto. En principio, tal y como anunció el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, “habrá representación” del Ejecutivo. No quiso avanzar qué miembro del Ejecutivo autonómico acudirá. En este acto siempre había acudido el presidente del Principado, además de algunos consejeros. La de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, era una de las habituales en este homenaje.

Guillermo Martínez no quiso valorar el contenido de los Whatsapp críticos con Javier Fernández así como el boicot que en ellos se promovía. No obstante, dijo el consejero “estoy seguro de que en ningún caso se producirá un boicot a un presidente socialista por nadie del PSOE”.