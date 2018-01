Hacienda refuerza el control de los ministerios cuando alcancen el 50% del gasto presupuestado Cristóbal Montoro. / Efe Los departamentos deberán pedir autorización al superar ese límite hasta que se aprueben las cuentas de 2018 DAVID VALERA Madrid Viernes, 12 enero 2018, 15:15

Hacienda ha reforzado el control del gasto de todos los ministerios desde el 1 de enero y hasta que se aprueben los Presupuestos de 2018. En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro deberá dar una autorización expresa a los ministerios y organismos autónomos cuando alcancen el 50% del gasto presupuestado prorrogado de 2017. Así se refleja en el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre.

En concreto, el documento explica que estos organismos "no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8". Se trata de gastos referidos a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros. Quedan exentas de este control reforzado al superar el 50% del gasto las pertidas destiandas a financiar las pensiones públicas, las clases pasivas y el desempleo.

El acuerdo deja claro que "solo por causas excepcionales y debidamente justificadas" Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado ese límite". En este sentido, serán los centros gestores responsables de cada departamento los qeu deberán remitir a las oficinas de contabilidad los documentos contables correspondientes, "de forma inmediata una vez aprobados los actos de aprobación y compromiso (de gasto) por el órgano competente".

Desde Hacienda han rechazado que esta decisión suponga un recorte del gasto. En este sentido, destacan que no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad que sí habría suponido un ajuste del gasto. "El Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios. Simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público", explica en un comunicado el departamento que dirige Montoro.

Hacienda justifica la medida en un contexto de una pórroga presupuestaria con el objetivo de "garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos".

Petición de comparecencia

Sin embargo, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos-Podemos han registrado ya la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida. El portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, ha denunciado que este nuevo recorte del gasto público constituye una "forma de chantaje del Gobierno" en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos.

En la misma línea, el portavoz de Unidos-Podemos Segundo González ha indicado que Montoro "chantajea" a las CC.AA. y a otras fuerzas políticas para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales, por lo que impone un límite de gasto prorrogado, "secuestrando" recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. "Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia", reiteró.

Por su parte, los socialistas denuncian que se limita "de forma indiscriminada" los fondos de los ministerios, lo que afecta a partidas importantes como las inversiones en infraestructuras, las becas, la financiación del sistema de dependencia, las transferencias a las comunidades autónomas o la financiación de los ayuntamientos. También aseguran que es la primera vez que se toma esta medida y critican "la opacidad de este ajuste", del que no se informó tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre.

Por su parte, desde Unidos-Podemos el diputado Segundo González apuntó que la decisión de Hacienda también supone la congelación de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica, así como paralizar convocatorias de becas o ayudas a ONG y frenar las inversiones en infraestructuras.

"Hoy hemos desayunado con otro recorte público, uno de los más escandalosos del Gobierno de Rajoy", denunció González, tras afirmar que el Gobierno aprobó "por la puerta de atrás" los criterios de la prórroga de los Presupuestos y asegurar que los recursos públicos congelados "no son de Montoro sino de la ciudadanía".