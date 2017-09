Hilda Farfante, premio Trece Rosas: «Este reconocimiento es para todos los muertos de las cunetas»

La activista en favor de la Memoria HistóricaHilda Farfante (Cangas del Narcea, 1931), hija de maestros republicanos fusilados, ha recibido este sábado el VIII Premio de la Asociación Trece Rosas, un reconocimiento que ha indicado "quiere que sea para todos los muertos que están en las cunetas". "Yo no vivo en Asturias y cada vez que salgo del Puente de los Santos a Santander o de Ponferrada a La Espina, las 350 fosas están tan presentes en mi cabeza que parece como si los muertos susurraran su nombre al pasar yo", explicaba emocionada la galardonada.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de iniciarse el acto, Hilda Farfante aseguraba sentirse "muy emocionada y un poco alucinada" con el galardón. "Una ya no tiene años para estas cosas, pero me he puesto muy contenta y alegre", ha dicho.

Ha insistido en que hay un deuda por saldar que, aunque ella "ya no va a verla", sí confía en que lo hagan los hijos y nietos. "Para eso estáis los nietos y nietas que tenéis que seguir luchando", ha manifestado Farfante que ha querido recordar unas palabras de Saramago: "Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir".

En el acto también ha estado presente el secretario electo de la FSA, Adrián Barbón, que ha reiterado el compromiso de la organización con la recuperación de la memoria histórica y ha asegurado que "la sociedad sigue teniendo una deuda por todas esas personas que han muerto por defender la libertad". Barbón ha destacado el compromiso de contar con una Secretaria de Memoria Histórica en la próxima Ejecutiva de la organización para "tender puentes con la sociedad asturiana y juntos se trabajará para recordar a todos aquellos que sufrieron la represión". "Para que una herida cicatrice definitivamente hay que dar paz a los muertos y dignificar su recuerdo", ha manifestado el socialista Adrián Barbón.