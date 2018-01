'Hola Tabarnia' a ritmo de The Beatles La iniciativa antiindependentista se presenta en sociedad, mofándose de Puigdemont y lanzando un aviso: «Seremos la pesadilla de los independentistas» CRISTIAN REINO BARCELONA Martes, 16 enero 2018, 13:20

Tabarnia, la unión imaginaria de Barcelona y Tarragona que reclama constituirse como comunidad autónoma frente al secesionismo catalán, se ha presentado esta mañana en sociedad y lo ha hecho mofándose del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bruselas. Por vía telemática, como pretende ser investido Carles Puigdemont, el dramaturgo Albert Boadella se ha presentado como el presidente de Tabarnia en el exilio. “No soc aquí”, ha casi parafraseado al presidente Josep Tarradellas. Y ha lanzado un aviso a los indepedentistas: “Si siguen con el proceso destructivo, nuestra respuesta será muy catalana”: y ha escenificado un sonoro corte de mangas. Una abarrotada sala de prensa del Colegio de Periodistas de Cataluña se ha puesto en pie al grito de “presidente, presidente” y de “Tabarnia, Tabarnia”.

Su portavoz, Joan López Alegre, ha advertido de que la población de Tabarnia no reconocerá una eventual declaración de independencia de Cataluña. "No reconoceremos la independencia, como ellos no reconocen la ley", ha señalado. Los impulsores, que han arrancado dejando claro que Tabarnia no será un partido político, han avisado al independentismo que la iniciativa no va en broma y que irá tan lejos como el secesionismo pretenda llegar. Si el soberanismo repite una nueva declaración unilateral de independencia, los impulsores de Tabarnia han advertido de que pondrán en marcha un proceso de resistencia y respuesta para seguir siendo catalanes y españoles. "Es Tabarnia una broma? En absoluto. Ellos crearon la 'estelada', nosotros la unidad de Tabarnia", ha afirmado Joan López Alegre, uno de los impulsores de la iniciativa.

"Ellos crearon una frontera. nosotros crearemos unos límites. Tan serio es separase de España como partir Cataluña en dos", ha avisado. "Seremos la pesadilla de los indepedentistas", ha rematado. “Si ellos llegan hasta el final, haremos que Tabarnia sea una realidad. Nunca dejaremos de ser catalanes y no permitiremos de que nos obliguen a dejar España", ha apuntado Jaume Vives. "No somos una broma, ni una ocurrencia, y hay mucha gente que se está poniendo nerviosa, somos la respuesta natural de un pueblo perseguido y harto de que se le llame fascista y botifler", ha añadido. "Los que solo ven TV-3 deben de pensar que somos fascistas con mucho pelo en la cara, somos una respuesta natural", han rematado.