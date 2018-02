El Gobierno regional afirma que su presencia en el homenaje a Llaneza «está garantizada» Javier Fernández y Guillermo Martínez, antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / PABLO LORENZANA El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, indica que «sería inconcebible un boicot desde el PSOE al presidente» como el que han propuesto exdirigentes socialistas DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Jueves, 22 febrero 2018, 04:28

Por segunda vez en los últimos 18 años -la anterior fue en 2012, durante el año de Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos- no asistirá un presidente del Principado al homenaje a Manuel Llaneza, que cada último domingo de febrero se celebra en el cementerio de Mieres, donde reposan los restos del fundador del SOMA. Javier Fernández lo anunció el pasado lunes en León. «No voy donde no se me estima y aprecia», dijo, para anunciar su ausencia. Días antes salieron a la luz unas conversaciones en un grupo de whatsapp en los que exdirigentes del PSOE local y del sindicato minero pedían el boicot del partido a la entrega del galardón Mierenses en el Mundo al presidente. Sin embargo, el hecho de que el jefe del Ejecutivo asturiano no acuda en esta ocasión no quiere decir que no haya representación. «La habrá, eso está garantizado», afirmó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.

En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz confirmó a preguntas de los periodistas que este domingo habrá representación del Ejecutivo en el acto que se celebrará en Mieres. «Siempre la ha habido y en esta ocasión también la habrá», insistió Martínez.

El consejero de Presidencia no quiso, sin embargo, desvelar quién o quiénes miembros del Gobierno serán los que acudirán al homenaje a Llaneza. Algunos miembros del actual Ejecutivo, como Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras, o María Jesús Álvarez, de Desarrollo Rural, eran habituales en este homenaje en anteriores ediciones, en sus etapas como diputados. El nombre del consejero de Industria, Isaac Pola, también aparecía en las quinielas para acudir este año al acto.

Guillermo Martínez también fue cuestionado sobre los polémicos mensajes de whatsapp en los que un grupo de exdirigentes del PSOE de Mieres y del SOMA pedían el boicot a la entrega del premio Mierenses en el Mundo a Javier Fernández. Unas críticas que han elevado el grado de tensión entre los socialistas asturianos y que ha abierto aún más la fractura entre los 'sanchistas', que hoy lideran el partido en la región, y los 'javieristas'.

El consejero afirmó que ese asunto «no ha sido tratado» en el Consejo de Gobierno, pero «a título personal» se mostró convencido de que «en ningún caso se produciría un boicot a un presidente socialista por nadie del PSOE». «Esa circunstancia sería inconcebible», recalcó.

Financiación autonómica

Guillermo Martínez también se refirió a la propuesta conjunta sobre financiación autonómica que suscribieron el pasado lunes en León los presidentes de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón. El consejero de Presidencia salió al paso de las críticas a este «frente» realizadas por el titular de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler. «Nosotros defendemos los intereses de nuestros ciudadanos. Y lo hacemos un grupo de comunidades que compartimos una visión global de lo que es un modelo de financiación que vele por la igualdad de servicios públicos. No vamos contra nadie», afirmó el consejero asturiano.

Mientras la Comunidad Valenciana defiende un modelo de financiación autonómica basado en la capacidad financiera de cada región, Asturias apuesta por un sistema basado en la equidad y en el coste real de los servicios.