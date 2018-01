Iglesias reconoce los «malos» resultados del 21-D: «Deberíamos haber hecho las cosas mejor» Pablo Iglesias. El líder de Podemos dice que «toca autocrítica» y pide debate pero fuera de los medios EUROPA PRESS Madrid Sábado, 13 enero 2018, 13:07

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este sábado que sus resultados en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que concurrieron dentro de la coalición Catalunya En Comú-Podem, fueron "malos", peores que los de 2015, y que "deberían haber hecho las cosas mejor".

"Es el momento de la reflexión política, después de un año que ha sido determinante para España y para Podemos, un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados del cambio", ha lamentado durante su intervención inicial en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) -el máximo órgano de dirección entre asambleas- que la formación morada celebra este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Garzón, a Podemos: "Hay tiempo suficiente para hacer las cosas mejor" El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha lanzado un mensaje a Podemos en el que ha señalado que de cara al ciclo electoral de 2019-2020 "hay tiempo suficiente para hacer las cosas mucho mejor" y para corregir "algunas deficiencias" que aprecia en las últimas confluencias electorales, entre ellas Unidos Podemos, en las que ha participado su organización política. Garzón ha reconocido que las confluencias para las elecciones municipales de 2015 -con las que consiguieron gobernar en ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Zaragoza- se construyeron en condiciones "de alta incertidumbre" en las que "casi todo se resolvió en el último mes". También ha hecho autocrítica de la posterior alianza con Podemos en la repetición electoral de las generales en 2016 y ha aseverado que fue "muy precipitada" por los plazos marcados por la Ley Electoral. Por ello, ha insistido en la necesidad de "reducir la incertidumbre de todos los actores políticos" y "no esperar hasta el último minuto". "Hay que avanzar sin ansiedad, pero de forma clara y pisando el terreno", ha declarado el coordinador federal de IU en un nuevo aviso a Podemos después de que el partido morado, a través de su portavoz, Irene Montero, asegurase este jueves que no ve "necesario" cerrar un acuerdo antes del mes de abril y se mostrase contrario a cambiar los términos de su alianza con IU a nivel estatal.

El líder de Podemos tenía pendiente realizar este análisis, ya que su última intervención pública fue el pasado 19 de diciembre, antes incluso de que tuvieran lugar los comicios catalanes. En su intervención, ha explicado que su obligación era mantener este debate con su equipo de dirección, antes de exponerla en los medios de comunicación.

Iglesias, que ha presentado ante sus dirigentes el informe político que lleva preparando durante todas las Navidades, ha admitido que ante la crisis catalana, "muchos ciudadanos han percibido" que con su propuesta de la defensa del referéndum pactado, Podemos le estaba hablando "a otras formaciones políticas", en referencia a las fuerzas independentistas.

"Nuestra posición de diálogo y fraternidad no se ha traducido en un buen resultado electoral", ha señalado, al tiempo que también ha reconocido que no han sido capaces "de impedir que los temas sociales desaparezcan de la agenda en un país con niveles de desigualdad escandalosos". Eso sí, a este respecto, ha señalado que no "valen excusas" y que no pueden culpar a "los aparatos políticos del poder" que les "dan muy duro". "Es lógico que nos golpeen. Ya sabíamos a lo que veníamos. Tenemos que ganar el partido pite quien pite", ha defendido.