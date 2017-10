Las imágenes de la fraternidad entre un grupo de amigos en Cataluña que triunfa en las redes Varios grupos de amigos pasean por Barcelona con las banderas de España y la estelada EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 octubre 2017, 05:57

Estos días se han difundido cientos de fotografías que ilustraban la confrontación vivida en Cataluña, tanto durante el transcurso de la jornada del 1-O, como a lo largo de la huelga de este martes. Frente a estas imágenes de aspecto negativo, hay otras más amables que han podido dejar cierto buen sabor de boca entre tanto enfrentamiento. Es el caso de un grupo de amigos que se manifestaba este 3 de octubre y que portaban banderas de España y esteladas en un ambiente de fraternidad, a pesar de sus diferencias. Las fotos han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

En esta publicación de Twitter, podemos ver una entrevista realizada a las protagonistas por la televisión catalana TV3, en la que una de ellas manifiesta, tras los aplausos y vítores recibidos por su ejemplo, que «ha sido impresionante. Nos han acogido realmente muy bien, no nos lo esperábamos. Incluso nos han hecho un círculo, aplaudiéndonos. Nos han hecho sentir uno más aquí». Otra de ellas explica que pretendían dar «un mensaje de unidad. No es cuestión de independencia si queremos votar sí o no, pero es votar libremente».

Por suerte, este grupo de amigos no ha sido un caso aislado, sino que ha habido otros manifestantes que también han compartido ambas banderas en una misma imagen. Íñigo Errejón compartía de este manera algunas de esas fotografías.

Muestras de fraternidad de un pueblo que va por delante de sus representantes y pide democracia y entendimiento pic.twitter.com/2fIMZo9m7S — Íñigo Errejón (@ierrejon) 3 de octubre de 2017

Pero no sólo él se ha hecho eco de estos símbolos de convivencia, ha habido más usuarios de las redes sociales que han querido manifestar su apoyo a este cívico comportamiento.

Días antes de que se celebrara el referéndum ilegal en Cataluña ya había instantáneas en las que se unían la bandera rojigualda y la estelada , concretamente ésta, en la localidad gerundense de Figueres.