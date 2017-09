La Guardia Civil se incauta de 120 urnas y 3 millones de papeletas en Igualada Material intervenido. En el mismo almacén han aparecido 6 millones de sobres MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 28 septiembre 2017, 19:14

Efectivos de la Guardia Civil se han incautado en un almacén de la localidad de barcelonesa de Igualada de cien urnas. Los funcionarios también han descubierto en esas mismas instalaciones de 3 millones de papeletas y 6 millones de sobres.

Los propietarios del almacén alegan que se trata de urnas para elecciones del FC Barcelona, según fuentes del operativo. En los locales se ha persona el alcalde de Igualada. La operación se ha saldado sin incidentes.

Esta es la primera ocasión en la que las fuerzas de seguridad se incautan de posibles urnas para el 1-0, pero no es ni mucho menos el primer golpe del instituto armado a los preparativos del referéndum. El pasado 20 de septiembre, los agentes del instituto armado en la denominada operación Anubis en la que fueron detenidas 14 personas se hallaron en una nave del polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona) 9.894.350 papeletas de votación. Y no solo. Allí también apareció buena parte de los efectos que iban a ser usados en los colegios, tales como carteles con la leyenda "local electoral", actas numeradas de votantes con la inscripción "referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017", actas de escrutinio, actas de constitución de mesa y otros formularios.

El 19 de septiembre, también la Guardia Civil descubrió en unos almacenes en Terressa (Barcelona) de la empresa de mensajería Unipost, ya usada por la Generalitat para las notificaciones del referéndum del 9-N de 2014, unas 45.000 notificaciones a los miembros de las mesas (presidentes, vocales y sustitutos).

Anteriormente, los agentes habían retirado ya de la circulación más de 1,5 millones de carteles y folletos relacionados con el referéndum . Entre el material había documentos institucionales de la Generalitat publicitando el referéndum como carteles de la CUP llamando al "sí”.

Proceso de impresión

Imprimiendo todos los temas de la uni de golpe: pic.twitter.com/seURuoO56v — Bernat Castro #Òc (@Berlustinho) 27 de septiembre de 2017

"Imprimiendo todos los temas de la uni de golpe". Así, tirando de ironía, el asesor en comunicación Bernat Castro ha publicado un vídeo de treinta segundos en su cuenta de Twitter en el que se puede ver una máquina imprimiendo papeletas para el referéndum que el 1 de octubre ha organizado la Generalitat. El vídeo, que se subió a la red de microblogging hace diez horas, ha sido retuiteado por Joan María Piqué, responsable del programa del instituto Eugeni Xammar que se encarga de la comunicación del gobierno de la Generalitat de Cataluña en el exterior, con el hastagh #votarem.

Posteriormente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha compartido el video en su cuenta de Twitter y ha añadido: "Minerva contra Anubis". Lo ha hecho en alusión al dios egipcio de la muerte Anubis, que da nombre a la operación de la Guardia Civil contra el referéndum con la que el miércoles 20 de septiembre se detuvieron a 14 altos cargos del Govern y directivos por su vinculación con el 1-O y se requisó numeroso material electoral, como miles de papeletas y las notificaciones a los miembros de las mesas.

A cuatro días del referéndum, Puigdemont comparte este video que muestra que se están imprimiendo más papeletas y contrapone el dios Anubis a Minerva, que es la diosa romana de la astucia y la sabiduría, además de la patrona de los artesanos.