Los informes económicos evidencian el descontrol en las cuentas del SOMA bajo el mandato de Villa José Ángel Fernández Villa, el viernes, junto a su mujer y una de sus letradas, horas antes de ingresar en el hospital. / MARIO ROJAS Tanto el presentado por la acusación como el de la defensa del sindicalista constantan numerosos errores en la contabilidad y salidas de efectivo con 'recibís' sin justificar ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 1 julio 2018, 04:10

Los informes periciales económicos realizados sobre la contabilidad del SOMA-UGT ponen en evidencia el caos financiero que, durante años, existió en esta organización, sin actividad sindical. La auditoría externa encargada a la empresa CB Auditores y Asesores SLP por la actual dirección del SOMA poco después de que se hiciera público que José Ángel Fernández Villa había aflorado 1,2 millones durante la amnistía fiscal de 2012 ya advertía del descontrol interno de las cuentas de la entidad y lo atribuía a una mala práctica contable. Pero también detectaba un presunto «menoscabo del patrimonio» por parte de su exlíder sindical y del ex secretario general de la fundación Infide, Pedro Castillejo. Esto propició que la nueva dirección, encabezada por la figura de José Luis Alperi, interpusiera en septiembre de 2015 y asesorada por el bufete Ontier una querella contra ambos por un presunto delito de apropiación indebida.

Tras una dilatada fase de instrucción, el juicio oral comenzó esta semana y -a la espera ahora de las consecuencias del ingreso hospitalario del principal investigado- estaba previsto que se retome la próxima con más pruebas testificales y periciales. Entre otras, el análisis de los informes económicos que las defensas de los dos imputados han presentado recientemente en la sección tercera de la Audiencia Provincial tras tener acceso a la contabilidad del SOMA, que se les fue denegada en fase de instrucción.

El informe presentado por la defensa del histórico dirigente sindical, elaborado por la Asesoría Fiscal y Contable Adolfo Suárez, con sede en Oviedo, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, incide también en el descontrol que había en la organización. Resuelve, incluso, que la contabilidad aportada para el informe «no refleja la imagen fiel» de lo que ocurría en la entidad «dado la cantidad de errores, duplicidades, falta de reflejo contable de ingresos y gastos, aceptación de recibís sin justificar destino, etc». Cuestiones, todas ellas, a las que ya se había referido el informe encargado por el SOMA que, incluso, eleva a 206.468 euros las salidas de caja sin justificar durante los cinco años que abarca la auditoría.

El informe económico presentado por la defensa de Villa incide en esa cuestión. «Se puede afirmar que no existe un mínimo control efectivo de las transacciones del SOMA, de forma que la contabilidad está llena de errores, tanto de mera técnica contable como de falta de documentación y de descontrol de la que se genera, siendo además insuficiente parte de ella», coincide. Sin embargo, mientras los auditores contratados por el SOMA entienden que la falta de control económico en esta organización «trasciende de la responsabilidad del departamento de contabilidad, siendo responsable directo el órgano de dirección de la misma y debe afectar a toda la entidad en su conjunto»; el informe contratado por la defensa señala directamente a este departamento, del que era responsable Juan Cigales. La misma persona a la que el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, dirigió buena parte de sus dardos durante su interrogatorio el pasado jueves, igual que lo hiciera en la declaración que hizo en fase de instrucción.

La auditoría encargada por el SOMA argumenta que no ha existido «ningún método ni procedimientos establecidos que marcasen las formas de actuar del personal de la empresa, que ha actuado según sus propios criterios, sin que ni siquiera estuviesen coordinados». Para la asesoría contratada por la defensa de Villa, sin embargo, no debe pasarse por alto el papel de Juan Cigales que, incluso, aporta a la auditoría un escrito en el que reconoce que parte de los justificantes correspondientes a Amalio Fernández, exsecretario de la junta de administración del SOMA, y que no aparecen en la contabilidad del sindicato, «o bien se extraviaron o no se registraron adecuadamente».