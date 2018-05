IU Asturias comunicará el viernes a Garzón su rechazo a perder su autonomía Ramón Argüelles y Gaspar Llamazares. / MARIO ROJAS Ramón Argüelles hará oficial esta semana la negativa de la federación a renunciar a su personalidad jurídica y su independencia económica ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 8 mayo 2018, 04:30

IU Asturias comunicará a Alberto Garzón en la reunión de coordinadores regionales prevista para el próximo viernes en el Congreso de los Diputados la negativa de la federación a renunciar a su personalidad jurídica y, como consecuencia, a su autonomía económica. IU Asturias hará oficial de esta forma la postura del partido en el Principado sobre la propuesta de la dirección federal para iniciar el «proceso de desaparición de las personalidades jurídicas de las federaciones» que, desde buena parte de la organización asturiana, se ha interpretado como un intento de centralizar y diluir IU como movimiento sin estructura para luego hacer más fácil la integración en las listas de Podemos.

Ramón Argüelles, sin embargo, quiso volver ayer a hacer un llamamiento a la calma y reconoció que el documento presentado por la dirección federal no deja de ser un «borrador» sobre el que ahora toca «negociar», para lo que se ha establecido un margen de «dos años», y quiso anotar también que «en ningún momento el documento dice que nos vayamos a disolver en Podemos». En todo caso, está previsto que el jueves se reúna la comisión colegiada y que un día después, en Madrid, Argüelles comunique oficialmente a Garzón el rechazo de IU Asturias a, al menos, este aspecto de su propuesta. «Hay otras cuestiones que sí nos parecen interesantes, pero no nos satisface su propuesta en lo relacionado con la gestión económica, y en Asturias no somos sospechosos de no ser responsables ni solidarios con el resto de las federaciones», apostilló. En todo caso, aclaró que cualquier decisión de este calado la adoptarán las bases.

Ramón Argüelles quiere evitar por todos los medios entrar en la polémica abierta entre Alberto Garzón y diputados parlamentarios de IU, encabezados por Gaspar Llamazares, por lo que volvió ayer a pedir tranquilidad a las dos partes. «Las cosas se resuelven dialogando. No debemos generar más alarma», rogó, al tiempo que reconoció que no es el mejor momento, a un año de las elecciones autonómicas y municipales, para abrir este tipo de debates internos. «Hay otras prioridades», admitió.

El mensaje pacificador por parte de Ramón Argüelles no es suficiente para aplacar los ánimos en una organización en la que, reconocen fuentes acreditadas, la propuesta de Garzón ha acabado con el «momento dulce» que se estaba viviendo. El grueso de la federación ha recibido el planteamiento de la dirección federal como una amenaza a la autonomía política y económica de la federación asturiana y es especialmente crítica con el líder nacional, cuya comunicación con la dirección asturiana parece escasa.

El portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, mantiene abierta una guerra dialéctica continua con Alberto Garzón y ayer, tras la reunión de portavoces, volvía a pedir a la dirección federal que garantice a IU Asturias que va a poder presentarse en las próximas elecciones «con su programa, sus siglas y su identidad».

Llamazares abogó por que IU Asturias pueda capitalizar en las próximas elecciones su estrategia «constructiva» en la Junta «frente a la de confrontación de otros», en clara alusión a Podemos. «Lo que nos preocupa son los votantes de IU que quieren votar al original y no a ninguna copia ni ninguna mezcla», concluyó.