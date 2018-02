Javier Fernández no acudirá al homenaje a Manuel Llaneza: «No voy a ir donde no se me estima o aprecia»

Por primera vez en los últimos 17 años, Javier Fernández no acudirá al tradicional homenaje a Manuel Llaneza, que se celebra cada año en el cementerio civil de Mieres, ante la tumba del fundador del SOMA. “No voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia, por lo tanto no voy a ir”, dijo Fernández tras ser preguntado por los periodistas al término de la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida en León con los presidentes de Aragón, Castilla y León y Galicia.

Fernández anunció su ausencia después de que varios ex dirigentes y afiliados y cargos del SOMA criticaran en un grupo privado de Whatsapp la concesión al presidente del Principado del premio Mierenses en el Mundo. En estos mensajes se pedía a la ejecutiva local del PSOE que no acudiera a la entrega de ese galardón.

El presidente asturiano, descendiente de Manuel Llaneza, nunca faltó desde 2000, cuando fue elegido secretario general de la FSA, a este homenaje, uno de los actos políticos de referencia en el socialismo asturiano. Este mañana en León no quiso aludir a los citados mensajes, pero dijo que “no voy a contribuir a nada que divida al partido, no por supuesto a nada que vaya a envenenar el aire de convivencia y de respeto de la organización. Ahora bien, yo ya no soy secretario general y no voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia, por tanto no voy a ir”.