Javier Fernández acusa a Podemos de apoyarse en la derecha para ejercer una «vetocracia» Javier Fernández sigue la intervención de Mercedes Fernández en la Junta General. / Pablo Lorenzana El Gobierno asturiano rechaza presentar otro proyecto económico en marzo, como propone la formación morada EUROPA PRESS Viernes, 22 diciembre 2017, 16:34

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, ha afirmado que se ha perdido una "oportunidad" de que la comunidad tuviera un presupuesto para 2018 y ha responsabilizado de esto "fundamentalmente" a Podemos, a los que ha acusado de ejercer una "vetocracia" apoyándose con los vetos de la derecha. El jefe del Ejecutivo autonómico se ha posicionado así después de que la Junta General aprobara con los votos de PP, Podemos Asturies, Ciudadanos y Foro Asturias las enmiendas a la totalidad de las cuentas del 2018, por lo que el Gobierno ha visto como su proyecto de presupuestos era rechazado.

"Hemos perdido una oportunidad de tener presupuestos y eso no es bueno, por supuesto para el Gobierno pero sobre todo para los asturianos", ha indicado Fernández, que ha explicado que, "de inmediato", la Consejería de Hacienda se va a poner a trabajar en una prórroga y las eventuales leyes de crédito "que puedan minorar esta negativa a apoyar las cuentas del Gobierno".

Así, Javier Fernández ha rechazado la invitación del portavoz de Podemos Asturies, Emilio León, de presentar un nuevo proyecto en marzo, por lo que asume que el Ejecutivo tendrá que hacer frente al año que viene con prórroga al ver como su proyecto de presupuestos sólo contaba con el apoyo de su grupo parlamentario y de IU-IX.

Un rechazo del que Fernández ha culpado a Podemos Asturias. "La responsabilidad la inscribo fundamentalmente en una fuerza política que es Podemos", ha indicado el presidente asturiano, que ha recordado que por tercer año consecutivo "se han negado a apoyar las cuentas" y que ha pesado menos en ellos "el sentido de responsabilidad que el resentimiento con los socialistas".

Así, ha afirmado que "les pueden menos las cosas que hacemos que lo que somos". Javier Fernández ha señalado que la izquierda es mayoritaria en escaños en la Junta General, "pero hay una especie de coalición negativa o de vetocracia que hace Podemos apoyándose en los vetos de la derecha asturiana".

Barbón: «Son unos presupuestos claramente a la izquierda»

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha afirmado que su partido ha demostrado su "vocación de diálogo" para aprobar un presupuesto de izquierdas. Con todo, ha indicado que el diálogo no se puede entender "como un todo o nada", que "algunos grupos" han demostrado que pluralidad significa bloqueo y que por culpa de esto los asturianos se han quedado "sin nada".

Adrián Barbón habla con Dolores Carcedo. / Pablo Lorenzana.

Barbón ha afirmado que estamos ante un día "que no es bueno para los asturianos". "Estos días he intentado trasladar en nombre de la FSA que los presupuestos no son buenos para los partidos, son buenos para Asturias y los asturianos, por lo tanto que no salgan adelante es malo para Asturias y los asturianos", ha indicado.

El secretario general de la FSA ha afirmado que el proyecto de presupuesto se construyó desde la izquierda y que recogía muchas de las propuestas de Podemos. "Es lo sorprendente, son unos presupuestos claramente a la izquierda que normal que no gusten a las tres fuerzas de la derecha, pero no es normal es que por un todo o nada se bloquee la posibilidad de que Asturias tenga unos mejores presupuestos", ha dicho.

En ese sentido, ha destacado la "voluntad negociadora" de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que ha demostrado "su buen hacer". Del mismo modo, ha llamado a "algunos grupos" a reflexionar, "porque tienen que replantearse si lo que están haciendo es beneficioso para los asturianos y "seguro que en el 2019 les van a pedir cuentas a los partidos que impiden que la negociación y el acuerdo avance".