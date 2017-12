Javier Fernández: «No creo que haya problemas con la bicefalia» Javier Fernández, en su despacho de la Presidencia, en un momento de la entrevista. / DANIEL MORA “Cada uno sabe el terreno que pisa, yo al menos sé el mío”, dice el presidente del Principado sobre la nueva situación en el PSOE asturiano | El jefe del Ejecutivo confía en que el PSC “esté del lado de los constitucionalistas” en Cataluña ANDRÉS SUÁREZ Domingo, 17 diciembre 2017, 04:48

«No creo que haya problemas con la bicefalia, cada uno sabe el terreno que pisa; yo al menos sé el mío». Es el análisis que hace el presidente del Principado, Javier Fernández, sobre la nueva situación en el PSOE en Asturias y el cambio al frente del partido con el aterrizaje de Adrián Barbón en la secretaría general. En una larga entrevista que hoy publica EL COMERCIO en su edición impresa, Fernández señala que hubiera preferido que su despedida de la dirección de la organización se hubiese producido en otras circunstancias. «Me hubiera gustado que mi salida fuera con un partido unido, que mi sucesor no tuviera que dedicarse a pacificar como hice yo».

En la entrevista, el presidente sostiene que no le molesta en absoluto la implicación de la nueva dirección de la Federación Socialista Asturiana en la negociación de los presupuestos de 2018. «El presupuesto es un asunto del Gobierno», anota, «y el partido siempre ha estado presente» en las negociaciones para buscar apoyos. «Todo lo que me facilite que Asturias tenga presupuestos me parece bien», asevera, defendiendo con firmeza las cesiones de su Ejecutivo a la hora de buscar aliados, como sucede con la propuesta para un nuevo modelo de red educativa de 0 a 3 años, tema prioritario para Podemos e IU.

Fernández se pronuncia también sobre la situación en Cataluña y se muestra confiado en que, llegado el caso, el PSC se posicione del lado de los constitucionalistas si la aritmética permite un acuerdo de los socialistas catalanes, Ciudadanos y el PP. «Espero y deseo que así sea», apunta. Dice además esperar que el Gobierno central no utilizará la reforma de la financiación autonómica para apaciguar el problema político en Cataluña.

En otros asuntos, el presidente asturiano defiende que País Vasco y Navarra contribuyan en mayor medida al equilibrio interterritorial y asegura que su participación actual es «casi ridícula». Y se pronuncia sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución. De llevarse a cabo «debemos blindar las competencias del Estado».

En clave local, Javier Fernández admite que la imposibilidad de un acuerdo de la izquierda en Gijón es «una gran frustración para mí» y culpa exclusivamente a Podemos de ese bloqueo y de que gobierne Foro. Rechaza, además, que el Principado haya dado un trato sectario al consistorio gijonés.

