Javier Fernández descarta pactar con el PP porque no puede «desfiscalizar» ya más

Viernes, 1 diciembre 2017

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que no se avergüenza de los pactos alcanzados con el PP para aprobar los presupuestos regionales de 2015 y 2017, pero que las diferencias que mantienen en materia de educación, y especialmente en materia fiscal, hacen imposible que puedan repetir un acuerdo que suponga una nueva bajada de impuestos antes de que finalice la actual legislatura.

El proyecto de presupuestos del Principado para 2018 aprobado el martes por el Ejecutivo asturiano centra la mayor parte de las preguntas que los grupos de oposición han planteado hoy al presidente del Principado, Javier Fernández, en el pleno de la Junta General del Principado.

El proyecto trasladado el martes al Parlamento regional para su tramitación asciende a 4.485 millones de euros, de los que 2.994 millones, el 66,7 % del total, se destina a gasto social, y otros 374 millones a inversión productiva, un 21 por ciento más que este año.

El proyecto está siendo objeto de negociación con Podemos e IU que, entre otras requisitos para el acuerdo, han planteado la extensión y gratuidad de la red de cero a tres años, más gasto social o la creación de una unidad anticorrupción.

En este contexto, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha preguntado al presidente asturiano si "el Gobierno que preside tiene condicionantes a la hora de tomar decisiones".

En su respuesta, el jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que los tiene como cualquier presidente a la hora de tomar decisiones que se ven afectadas por los escasos recursos.

El condicionante político en una Cámara tan fragmentada como la asturiana, con seis grupos, también ha sido señalado por el presidente como un condicionante para un presidente que además, ha asegurado que "si hay algo peor que gobernar con aliados es gobernar sin ellos", en referencia a la minoría con la que Gobierno el PSOE.

A raíz de que la presidenta volviese a ofrecer la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario, como el que ya alcanzaron para las cuentas públicas de 2015 y 2017, Javier Fernández ha asegurado que el año pasado ya hubo dificultades para llegar a un acuerdo en materia de fiscalidad y que su Gobierno ya "ha exprimido todas las posibilidades de avanzar en la desfiscalización" en lo que resta de legislatura y que por eso no pueden pactar de nuevo los presupuestos con los populares.

"No me avergüenzo de ello. No quiera ver fantasmas donde no los hay", ha afirmado el presidente que ha asegurado que este Gobierno tampoco va a superar la regla de gasto, el déficit o la deuda establecida para la comunidad desde el Estado.