Javier Fernández, en su despedida: «No quiero tener amargura por el último año» 01:13 Aquilino Díaz, Isaac Pola, Guillermo Martínez, Javier Fernández, Santiago Álvarez y Pilar Varela, a su llegada al auditorio del centro comercial Modoo, donde se celebra el congreso de la FSA. / ÁLEX PIÑA El presidente del Principado afirma en su último discurso como líder de la FSA que «en política no hay que tener miedo y hay que estar dispuesto a ganar y a fracasar» OVIEDO. Sábado, 30 septiembre 2017, 03:33

Eran las 18.25 horas de la tarde del 29 de septiembre de 2017. Javier Fernández abandonaba su asiento en la mesa de la ejecutiva saliente de la FSA y se dirigía al estrado para pronunciar ante los participantes en el XXXII Congreso Regional de la Federación Socialista Asturiana su último discurso como secretario general de la FSA. Fueron unos quince minutos, en los que Javier Fernández no quiso hacer balance de su gestión al frente de los socialistas asturianos porque «no quiero que mi último discurso sea de gestión ni de futuro, sino de recuerdos». Y así fue. Quien lideró el socialismo asturiano durante casi dosdécadas tiró de recuerdos y, en alguna ocasión de sentimentalismo, para despedirse como secretario general de la FSA, porque «lo que se filtra y me da vueltas en la cabeza no es el futuro, es el pasado», dijo ante los 355 delegados que seguían su intervención en el auditorio del centro comercial Modoo, en Oviedo, donde se celebra este congreso. Fue un discurso en el que solo nombró a dos personas: su predecesor, el fallecido Luis Martínez Noval, a quien recordó con «cariño», y a quien cede el testigo del partido, Adrián Barbón, a quien mostró «respeto». Fue muy comentada la frialdad con la que se refirió al nuevo secretario general del partido y que en su discurso no le hubiera deseado suerte.

Javier Fernández, quien insistió en su primera parte del discurso en varias ocasiones en que «el futuro ya no me ocupa a mi» comenzó su intervención haciendo gala de esa modestia que quienes le conocen le atribuyen y dijo que «si tuviera que dar algún consejo es que cuando vas sobrado y navegas por el mar de la vida, siempre hay un iceberg esperándote en alguna parte». Una frase que le sirvió para reconocer que en su labor al frente de la Federación Socialista Asturiana, a la que lideró desde 2000, «hay cosas que hecho bien y otras, mal».

«No tener miedo»

El secretario general saliente de la FSA -en este congreso será proclamado nuevo secretario general Adrián Barbón, ganador de las primarias celebradas el pasado día 17- recordó cómo accedió al cargo en 2000, tras relevar al frente de la FSA al ex ministro Luis Martínez Noval. «Las circunstancias me colocaron en una posición de liderazgo en el momento más crítico del partido», dijo Fernández. Recordaba así aquellas cruentas guerras internas en las que estaba sumido el partido en los años noventa entre los entonces llamados renovadores y los 'guerristas', que en Asturias representaban de forma mayoritaria el sindicato minero SOMA. Casualmente, el partido que deja Javier Fernández también está dividido, fruto de la profunda herida que se vivió a nivel nacional hace ahora un año, cuando los barones territoriales, encabezados por Susana Díaz, forzaron la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Ahora, en Asturias, no hay renovadores ni 'guerristas'. Hay 'sanchistas', encabezados por el nuevo secretario general, Adrián Barbón, y un sector con peso importante también en el partido que apoyó a Susana Díaz en su lucha en las primarias con Pedro Sánchez.

Para Javier Fernández, la política le ha enseñado que no se debe elegir entre «el bien o el mal, sino entre lo preferible y lo detestable». De esta forma, insistió en que el eje fundamental de la política es la dualidad izquierda-derecha y que la tarea fundamental del PSOE sigue siendo «distribuir la esperanza, que es enemiga de la utopía, de las verdades sacras y de la magia como ilusión», porque, añadió, «la realidad es cada vez más resistente a medida que negocias con ella».

Pero si hay una enseñanza política de la que especialmente se siente orgulloso el presidente del Principado es la de «no tener miedo». Porque, a su juicio, en política hay que «estar dispuesto a ganar y tener éxito y a perder y fracasar. Me han pasado las dos cosas y nunca tuve miedo porque siempre supe que mi carrera política podía acabar en cualquier momento y quien me conoce sabe que lo que me estimula ni es el poder, ni la presión por mandar».

Para él, un secretario general durante 17 años aprende lo que no está escrito. «Porque un partido es más que un club de debate ideológico, es la entraña de la política, es crear equipos, grupos para diseñar campañas, ganar elecciones... Pero, sobre todo, por encima de todo, está la lealtad», afirmó Fernández.

El secretario general saliente de los socialistas asturianos reconoció que es difícil vivir como militante siendo un cargo político, porque «cuando el viento está a favor compartes sus alegrías, pero nadie vive como tú con desazón los rencores y los momentos tan ásperos».

En el tramo final de su discurso, Javier Fernández hizo referencia a la fractura que ha vivido el PSOE en el último año. Él fue quien se encargó de liderar el partido, como presidente de la gestora que se formó tras la renuncia, forzada por los barones territoriales. «El tiempo es como el viento, empuja y cambias. Siempre supe que los cambios llegaban, pero no quiero tener amargura por el último año porque no sería leal con mis recuerdos».

Finalmente, Javier Fernández afirmó que «ha sido un honor liderar un PSOE que no me debe nada, sino que le debo yo todo. Soy un abrumado deudor».