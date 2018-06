Javier Fernández reivindica emocionado un futuro para las cuencas al recibir el premio 'Mierenses en el mundo' Amigos y políticos arropan al presidente en un acto sin presencia de la nueva dirección de la FSA ANDRÉS SUÁREZ Mieres Domingo, 24 junio 2018, 14:28

El presidente del Principado, Javier Fernández, reivindicó esta mañana un futuro para las cuencas mineras, en el momento de recibir el galardón 'Mierenses en el mundo'. «Tenemos que saber que la despoblación, el declive y el desempleo no son un destino, la herencia inevitable de los territorios que impulsaron la primera, desordenada y decisiva industrialización de nuestro país», dijo en su intervención, seguro de que las comarcas mineras sabrán adaptarse con éxito a los tiempos que vienen.

El acto tenía su miga después de la polémica que se organizó meses atrás al hilo de un posible boicot de socialistas no afines a Fernández para no asistir al acto. La entrega de premios se desarrolló con total normalidad, en un auditorio lleno. Se acercaron figuras políticas conocidas como Guillermo Martínez, Antonio Trevín, Paz Fernández Felgueroso, Vicente Álvarez Areces, Mariví Monteserín, varios diputados regionales y también alcaldes y alcaldesas. No hubo representación de la dirección de la FSA.

El discurso del presidente fue muy personal, recordando su vinculación con Mieres. Un territorio, el conjunto de las cuencas mineras, para el que reivindicó un futuro en un momento de incertidumbre, en pleno debate sobre la necesidad de una transición energética. Fernández elogió el cambio que ha experimentado la cuenca y admitió que esa renovación continuará. No es posible, dijo, «quedarnos prendados a la melancolía de lo que fuimos, aquel poderoso par de metal y carbón».

Pero asumiendo eso, reclamó que se escuche la voz de las cuencas a la hora de enfilar el futuro que viene. «Tenemos derecho a que nos escuchen y queremos dejar claro en el presente que no renunciamos al futuro ni olvidamos el pasado», anotó. En ese contexto, revalidó su apuesta por el campus universitario de Mieres, «que debe alcanzar el desarrollo que a mí me gustaría que alcanzase». Javier Fernández terminó su intervención visiblemente emocionado.