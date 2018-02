Maroto admite que «no recomendaría» a Caunedo como candidato en Oviedo Javier Maroto y la presidenta del PP asturiano mantuvieron un encuentro con dirigentes y militantes del partido, ayer en Gijón. / JOSÉ SIMAL El vicesecretario de Política Social del PP entiende que debe hacerse «una apuesta de futuro y Foro es un partido agotado que representa al pasado» ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 1 febrero 2018, 01:32

El PP nacional coincidió ayer con Mercedes Fernández al plantear serias dudas sobre la conveniencia de que sea Agustín Iglesias Caunedo, imputado en el 'caso Pokemon' que se instruye en los juzgados de Lugo, quien opte a la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo en las elecciones municipales de 2019. Si la presidenta del partido en el Principado manifestaba la semana pasada que la situación del exalcalde ovetense «es muy complicada a nivel personal» para concurrir a los comicios, ayer era el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, quien lo desaconsejaba. «Yo no lo recomendaría», reconoció. Maroto, desplazado a Asturias para participar en una visita a la Fundación Vinjoy de Oviedo, señaló que «todo lo relativo a las candidaturas» debe ser abordado por el PP de Asturias, aunque subrayó la importancia de que concurran a las elecciones políticos «limpios». Y a veces, añadió, «no solo vale con serlo, sino con parecerlo».

Maroto hizo suyas las palabras que había usado la propia Mercedes Fernández tras conocerse el interés del exalcalde de Oviedo, y ahora concejal en la oposición, de optar a la reelección y anotó que es deseo del PP «elegir a los mejores y a las mejores» porque «el partido se la juega, y mucho, porque se la juega Asturias». Y en este contexto, sí quiso destacar el dirigente nacional el «trabajo extraordinario» que está realizando en el PP asturiano la propia Mercedes Fernández.

También en línea con las manifestaciones realizadas hace unos días por la propia presidenta popular, Maroto mostró sus reticencias a que, de cara a las elecciones autonómicas, el PP asturiano reedite el acuerdo electoral con Foro. «Es un partido residual en el conjunto de Asturias y, sin embargo, el PP es una fuerza claramente emergente», respondió. «Nosotros tenemos que hacer valer nuestro proyecto con una apuesta de futuro y Foro representa al pasado. Es un partido que está agotado».

«La garantía de que se va a cumplir la inversión del plan de vías es que gobierna el PP»

Igualmente, el dirigente vasco se pronunció sobre el debate abierto en la región en torno a la oficialidad del asturiano. Siguiendo el argumento esgrimido hasta la saciedad por su partido en el Principado, Maroto negó que este asunto deba ser una prioridad para esta región y llegó a reprochar al PSOE -dividido en esta cuestión- que se plantee invertir «70 millones de euros al año» en convertir el asturiano en lengua oficial. «Creo que tienen un grave problema a la hora de establecer las prioridades», sentenció. Respaldó la defensa de la diversidad cultural, pero advirtió de que en el País Vasco, de donde es oriundo, la promoción del euskera también comenzó con este objetivo y en la actualidad, señaló, se ha convertido en la puerta de acceso a un puesto en la Administración pública donde, puso como ejemplo, «un médico acredita 14 puntos si sabe euskera y 13 puntos si tiene la mejor experiencia y el mejor currículum». En su opinión, «es una traba» y establecerla en Asturias sería una «grave rémora». «Creo que el grave error de IU, Podemos y el PSOE es iniciar ese camino hacia ningún lado. Sí a la diversidad cultural que enriquece España, pero no a un proyecto que tiene un precio económico altísimo, que no es una demanda social en Asturias y que puede ser el primer paso para la creación de tensiones como hemos vivido en Cataluña o en el País Vasco».

Antes de mantener un encuentro con dirigentes y militantes del PP en Gijón Maroto garantizó el cumplimiento de las inversiones previstas en el Plan de Vías de Gijón. Destacó el «enorme compromiso» adquirido por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para impulsar las obras de integración del ferrocarril en la ciudad y llegó a afirmar que «si no estuviera el PP en el Gobierno estaríamos en bancarrota y estas inversiones no estarían garantizadas». «Esto no es habitual en otros gobiernos y la única garantía de que las inversiones se vayan a cumplir es tener un Gobierno del PP», resolvió.

Firmas por la prisión revisable

Aprovechó también Javier Maroto su visita a Asturias para anunciar la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable en casos de extrema gravedad. Explicó que con esta iniciativa, de carácter testimonial, se pretende trasladar al PNV, PSOE o Ciudadanos las reticencias de buena parte de la población a su derogación y vaticinó, incluso, que participen «personas conocidas de estos partidos».