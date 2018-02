Jesús Gutiérrez: «Espero que el nuevo PSOE gane las próximas elecciones como las solía ganar el viejo PSOE» El que fuera secretario de organización de la FSA lamenta la polémica surgida en torno al supuesto boicot a Javier Fernández EUROPA PRESS Jueves, 22 febrero 2018, 15:32

El que fuera secretario de organización de la FSA, el diputado Jesús Gutiérrez, se ha referido este jueves a la polémica generada en torno al grupo Whatsapp de unos 50 miembros socialistas que hablaban de boicotear el acto de entrega de un premio al presidente Javier Fernández y ha manifestado que "ha sido un tremendo error de los que lo han hecho".

En declaraciones a los medios ha asegurado que estas actitudes no benefician para nada a los intereses electorales de "ese nuevo PSOE que algunos pretenden llamar y por tanto espera que ese nuevo PSOE logre en un próximo futuro, poco más de un año, ganar las elecciones como las solía ganar el viejo PSOE".

"Yo he sido secretario de organización muchos años en la FSA y me apena esta circunstancia, me apena que la figura de Javier Fernández para algunos socialistas esté siendo muy valorada más bien fuera de Asturias y no en Asturias", ha dicho Gutiérrez.

Ha considerado que un episodio así "no debe producirse nunca más" y ha añadido que "Javier Fernández no sólo no se merece eso, sino que se merecería lo contrario, que hubiese grupos de Whatsapp que ensalzasen su labor". Una labor que ha recordado otros muchos compañeros están ensalzando fuera de Asturias. Por ello ha insistido en que espera que todo el mundo haya aprendido de esta lección y no se repita nunca.

Preguntado si tiene previsto asistir o no al tradicional homenaje a Manuel Llaneza, al que el presidente del Principado ha anunciado que no asistirá, Jesús Gutiérrez ha indicado que todavía no ha tomado una decisión porque "aun faltan días". "Yo lo que voy hacer es observar que es lo que sucede de aquí al domingo y obraré en consecuencia, con una posición prudente. Si entiendo prudente ir iré y sino pues no iré", ha dicho.