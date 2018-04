Jordi Sànchez acepta su candidatura a la investidura «en plenitud» de sus derechos políticos Jordi Sànchez. / Afp La ANC pide investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque está «reforzado» y es quien «internacionaliza» el proceso soberanista EUROPA PRESS Barcelona Domingo, 8 abril 2018, 11:34

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha aceptado este domingo su candidatura a la investidura: «En plenitud de mis derechos políticos, acepto la responsabilidad».

Lo ha dicho en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, el día después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciara que volvía a proponer a Sànchez como candidato a la investidura.

«En plenitud de mis derechos políticos, acepto la responsabilidad, @rogertorrent. Sin violencia, sin ninguna renuncia, es hora de poder hablar de todo #llibertat», ha defendido.

Por su parte la ANC entiende la propuesta de Jordi Sànchez como candidato a president como una estrategia para «denunciar la vulneración de derechos fundamentales», pero ha pedido hoy investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque está «reforzado» y es quien «internacionaliza» el proceso soberanista.

En un comunicado, la entidad independentista que presidió Jordi Sànchez antes de ser diputado de JxCat se ha posicionado a favor de investir a Puigdemont tras su puesta en libertad en Alemania, como también defiende la CUP.

En esta misma línea se ha expresado, en una entrevista en 'Nació Digital', la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quien ha subrayado que la investidura de Puigdemont es «más factible que nunca» porque sus «derechos políticos y civiles han salido reforzados», por lo que «se tiene que volver a plantear» su candidatura. «¿Que me expliquen por qué la investidura de Sànchez sí tiene sentido y la de Puigdemont no?, porque no lo entiendo», ha insistido.

La ANC, a través del comunicado, ha indicado que «entiende» la propuesta de investidura de Jordi Sánchez -preso en Soto del Real (Madrid)- hecha por el presidente del Parlament, Roger Torrent, pero solo «dentro de la estrategia de defensa jurídica y de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales por parte de las instituciones» del Estado.

En este sentido, la organización suscribe la estrategia de JxCat y ERC de explotar la admisión a trámite de la demanda de Sànchez ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que «abre una vía más de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales» en el caso de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena deniegue la excarcelación del candidato para acudir al pleno de investidura.

Pero aparte de esta «estrategia jurídica», la ANC ve «fundamental» dar una respuesta política al «embate» del Estado, y ello pasa «necesariamente» por la investidura de Puigdemont, que consideran que está «legitimado de nuevo por las urnas del 21 de diciembre».

Para la ANC, esa investidura es, además, «la que internacionaliza mejor» la «causa» soberanista y «refleja mejor el sentimiento mayoritario del electorado independentista»