José María Pérez asegura que no es el candidato «patrocinado» por Javier Fernández José María Pérez, en Gijón. / PURIFICACIÓN CITOULA El portavoz municipal socialista de Gijón formalizó en la FSA su candidatura, que presentará este miércoles en un acto público DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Martes, 4 julio 2017, 22:45

El portavoz municipal del PSOE de Gijón, José María Pérez, que este martes formalizó su precandidatura a las primarias de septiembre en la que se elegirá al secretario general de la FSA, no quiere que la campaña circule alrededor de una batalla entre familias, bloques o tendencias. Sabe el edil gijonés, que cuenta con el apoyo del sector oficial del partido en Asturias, que ese tipo de debate no le favorece en la carrera hacia el número 20 de la calle ovetense de Santa Teresa, donde se encuentra la sede regional del partido. Y es por ello por lo que desde allí, tras presentar de forma oficial su precandidatura, quiso enviar un mensaje directo a la militancia: «No soy el candidato de nadie. No asumo llevar ningún tipo de patrocinio o eslogan de publicidad en la camiseta», afirmó Pérez. El otro candidato que ha mostrado su disposición a presentarse a las primarias, el ‘sanchista’ Adrián Barbón, oficializará su inscripción el viernes.

De esta forma, el edil y presidente de la gestora del PSOE de Gijón niega la etiqueta de ‘oficialista’ o ‘javierista’ que se le ha impuesto, por disponer del apoyo explícito de dirigentes regionales del partido, diputados y alcaldes. «La única etiqueta que acepto como propia es la de socialista, porque es el partido con el que me identifico», afirmó.

José María Pérez presentará públicamente este miércoles, a las siete y media, en la Casa del Pueblo, su candidatura. Aunque no ha querido dar nombres -«lo importante es ir por las agrupaciones contando y diciendo a la gente qué queremos hacer, no quienes están», dijo-, se espera que esté acompañado en este acto por dirigentes locales y del socialismo asturiano. Algunos de ellos, como el portavoz socialista en la Junta, Marcelino Marcos Líndez; la diputada por el Occidente, Elsa Pérez, o el presidente de la Federación Asturiana de Concejos y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, ya acompañaron a José María Pérez en algunos actos previos al inicio de la precampaña, como lo fue el celebrado el pasado domingo en Puerto de Vega.

Además de presentar su equipo de colaboradores, este miércoles Pérez anunciará las principales líneas de su programa electoral. No obstante, ayer ya planteó algunas de ellas, como por ejemplo su apuesta por la «bicefalia» en el partido. «En Asturias hay una experiencia de separación entre la Secretaría General de la FSA y la candidatura a la Presidencia del Principado que es buena y ha dado resultados», insistió. En este sentido recordó que solo en este último mandato de Javier Fernández se ha compartido la dirección del partido y la jefatura del Ejecutivo autonómico. «A lo que me estoy presentando es a liderar el partido, no a otras cosas», recalcó el concejal gijonés.

También apostó Pérez por un Partido Socialista «amplio, plural, autónomo, que conecte con la sociedad asturiana a la que tiene que dar respuestas nuevas para los actuales tiempos».

Solo dos candidatos

José María Pérez es el primer precandidato que se ha inscrito para concurrir a las primarias de la FSA, que se celebrarán el 17 de septiembre. El otro aspirante, que representa al sector ‘sanchista’, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, lo hará el viernes. Serán, salvo sorpresa de última hora, los únicos candidatos que pugnarán por relevar a Javier Fernández al frente de los socialistas asturianos.

El eurodiputado Jonás Fernández parece haber desistido de presentarse a las primarias. El ovetense estuvo pulsando en las últimas semanas posibles apoyos para presentarse a este proceso como una tercera vía. Incluso su nombre llegó a plantearse en algún momento como un posible candidato de consenso, una opción que ni ‘sanchistas’ ni ‘oficialista’ aceptaron.

El plazo para inscribirse como precandidato concluye pasado mañana. A partir del próximo día 13 comienza el plazo para la recogida de avales, que concluirá el 23 de julio. Cada aspirante deberá reunir las firmas de al menos el 10% del censo. O lo que es lo mismo, el respaldo de 808 afiliados.