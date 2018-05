«En un país con un PP corrupto, ¿el problema es la casa de Pablo e Irene?» Monedero escancia ante Cándido González, en Gijón. / P. UCHA P. LAMADRID GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 04:52

Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) defendió ayer a capa y espada al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la portavoz parlamentaria, Irene Montero. Lo hizo durante su visita a Gijón, donde acudió a la casa de una familia afectada del poblado minero de La Camocha, en riesgo de ser desahuciada, y celebró con los militantes del partido el aniversario del círculo local.

-¿Qué le parece la decisión de Iglesias y Montero de poner sus cargos a disposición de las bases?

-Creo que es una salida a la altura del compromiso democrático que tiene Podemos. Cuando te cuestionan puedes rendirte, lo que sería un error, o decir a la gente a la cual estás reclamando un compromiso político más allá de votar cada cuatro años que se posicione. Hay que criticar o defender a los líderes cuando corresponda. Es la salida más digna, la postura más acorde con lo que significa Podemos. Tengo un cuchillo entre los dientes contra los que quieren acabar con la democracia en España. O la defendemos o nos quedamos sin ella.

-Opina que la polémica del chalé ha surgido porque estamos en una época preelectoral. ¿Por qué?

-Sin duda. Es una tarea de las cloacas. Con Podemos se hace lo que no se hace con ningún otro partido desde hace cuatro años. Buscar en la vida personal, pagar 15.000 euros a quien ofrezca datos que puedan hacer daño a Podemos... Lo que nadie ha informado sobre casos de corrupción se informa sobre un chalé a 40 kilómetros de Madrid comprado por dos personas que tienen la fortuna de poder disfrutar de ayuda de sus padres porque son hijos únicos.

-¿Esto pasará factura electoral?

-Todos los ataques a Podemos tienen dos efectos: uno es que hacen su mella en alguna gente y otro es que nos hacen más fuertes. Llevamos cuatro años sufriendo todo tipo de amenazas. En la España de la corrupción del PP, ¿el problema es la casa de Pablo e Irene? Es tan insultante, tan indignante. Porque en el fondo lo que están intentando es que la gente no haga política. Los ataques al chalé es un mensaje a la gente: 'Si os metéis en política os vamos a joder la vida'. Por eso tenemos la obligación de no tener miedo y de no amilanarnos. Porque si nos rendimos el mensaje que lanzamos es: los mafiosos ganan porque nos asustan. Y por eso Pablo e Irene tienen la obligación de aguantar todos los ataques. Y sería bueno que los inscritos de Podemos entiendan que todo lo que nos pasa siempre tiene como objetivo intentar sacar a Podemos del juego político en España.

-De hecho, una parte de los simpatizantes de Podemos tilda a Iglesias de hipócrita por haber criticado años atrás a los políticos que vivían en grandes casas a las afueras.

-Entiendo que se pueda decir eso, pero es una cuestión también de voluntad. ¿Si tu casa es un poco mejor significa que te vas a olvidar de la responsabilidad del resto? Soy profesor universitario, ¿eso significa que no tendría que estar aquí escuchando a una señora que tiene una situación de urgencia económica porque mi sueldo es mejor que el suyo? También hay una cuestión histórica: cuál es tu apuesta personal política con una gente y con otra. Cuando De Guindos se compra la cuarta casa con información privilegiada y la tiene ahí como inversión, no es lo mismo que si tú te compras una casa para vivir en ella. La comparación es insultante. Hay una mentira que se repite: chalé de lujo. Es una casa que no tiene vigilancia, es una calle que da a un secarral. No es cierto que sea un espacio hiperprivilegiado. Pensar que Pablo e Irene van a olvidarse de su compromiso con las mayorías porque pasan de Vallecas a Galapagar creo que es no entender que hay personas que vamos a ser siempre las mismas, estemos donde estemos.

-¿Las críticas de José María González 'Kichi' por el chalé avivan las luchas internas en Podemos?

-No. Las luchas internas en Podemos se solventaron en Vistalegre II y se zanjaron definitivamente con las primarias en las que salió elegido Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid. Creo que las declaraciones de 'Kichi' han sido tan desafortunadas que hasta su madre le ha regañado en Facebook. En cualquier caso, cuando 'Kichi' quiera volverse a presentar a la Alcaldía de Cádiz, no nos acordaremos de las medallas a la Virgen, ni las corbetas a Arabia Saudí ni de los apoyos de su partido a la independencia de Cataluña. Sino que entenderemos que tiene que repetir en su cargo porque ha sido el mejor alcalde que ha tenido Cádiz.