La última exploración forense obliga a Villa a declarar en el juicio que comienza hoy José Ángel Fernández Villa, acompañado por su mujer y sus representantes legales, a la llegada a la Audiencia el pasado lunes. / ´ÁLEX PIÑA El exsecretario general del SOMA y el que fuera máximo responsable del Infide, Pedro Castillejo, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel ANA MORIYÓN OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018, 04:40

José Ángel Fernández Villa dispone de condiciones físicas y mentales para someterse al juicio por el delito de apropiación indebida continuada del que le acusa el sindicato minero que lideró durante más de treinta años, por lo que hoy deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Lo hará junto a quien fuera máximo responsable del Infide, Pedro Castillo, también acusado por el SOMA de quedarse con dinero de la organización sindical a través de gastos de representación que se considera que no fueron debidamente justificados.

Las dudas sobre si la delicada salud del exdirigente sindical podría impedir que éste se enfrentara finalmente al proceso judicial se despejaron ayer tras conocerse la resolución de la exploración forense a la que fue sometido el lunes. El informe médico determina que su estado de salud y capacidad intelectual no se han agravado con respecto a la última revisión realizada en marzo por parte del Instituto de Medicina Legal de Asturias. El documento, suscrito por las mismas forenses, Antonia Hernández y Rosario Morant, no es tan concluyente como el emitido por estas facultativas hace tres meses, si bien no deja lugar a dudas de que, bajo su punto de vista, el exsindicalista está en condiciones de someterse al juicio por el que se le reclama 434.158 euros y se pide para él penas de cárcel de hasta seis años.

Las médicas forenses aconsejan, no obstante, que durante el interrogatorio se le formulen preguntas cortas para garantizar su comprensión y se establezcan recesos para su descanso. Reconocen también la limitación física del investigado, «con deambulación torpe y lenta», por lo que requiere ayuda de una tercera persona para evitar caídas.

La exploración médica realizada el pasado lunes, como las anteriores a las que se ha ido sometiendo desde que iniciara el proceso judicial, constata que Villa sufre un deterioro cognitivo ligero-moderado, con déficit de memoria reciente y lentitud en la fluidez del lenguaje. No obstante, también se apunta en el informe que durante la prueba médica ofreció «escasa colaboración». Entienden las profesionales médicas que le exploraron que mantiene una «moderada conservación de los recuerdos de vida pasada autobiográficos» y que presenta mayores dificultades respecto a la memoria reciente. La capacidad de comprensión «está conservada» si se utiliza un lenguaje claro, recoge el informe.

Durante la exploración, las forenses comprobaron que Villa mantuvo un discurso coherente y que, incluso, fue capaz de utilizar la ironía. Explican que es consciente de que está inmerso en un proceso judicial, pero dicen que responde al respecto que es su abogada «la que se encarga de los asuntos legales» y que llegó a repetir hasta en tres ocasiones que esa mañana «no he tomado ninguna medicación».

El juicio arranca hoy, precisamente, con la salud de Villa como cuestión principal, ya que es intención de su defensa conseguir el sobreseimiento de la causa por enfermedad mental sobrevenida. De hecho, a petición de su abogada, el juicio comienza con el testimonio de las médicas forenses que le exploraron en enero de 2016 y que entonces entendieron que no estaba en condiciones de declarar, así como del neurólogo Bernardino Menes, también a propuesta de la defensa. Igualmente, se escuchará en la sala al experto en demencias Alfredo Robles, quien a propuesta de la acusación, que ejerce Ontier, examinó al investigado a finales de 2016 y determinó que exageraba sus trastornos. Los interrogatorios a Villa, bajo la supervisión de su abogada, Ana García Boto, y de Castillejo, asesorado por el letrado Alfredo García López, tendrán lugar mañana jueves.