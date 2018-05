La Junta, solo con los 15 votos del PP y IU, respalda que el grado del Deportes esté en Mieres PSOE, Podemos, Ciudadanos y Foro se abstuvieron EFE Viernes, 4 mayo 2018, 16:40

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy una propuesta del PP, respaldada por IU, en la que se pide a la Universidad de Oviedo que implante en su totalidad en el campus de Mieres el grado del Deporte y los másteres asociados.

El debate y votación de esta iniciativa, en la que PSOE, Podemos, Ciudadanos y Foro se abstuvieron, fue seguido y aplaudido desde la tribuna de invitados por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, junto a los portavoces de distintos grupos municipales y a varios carteles en los que reclamaban estos estudios para el campus de su ciudad.

Para la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que hoy preguntó sobre este mismo asunto al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, aunque es preciso huir de rivalidades localistas, también hay que pronunciarse y, en su opinión, Mieres es la mejor opción para implantar el grado y el máster del deporte, frente a Gijón y Oviedo.

«El abstencionismo es de gente cobarde y los asturianos quieren que sus dirigentes se mojen», ha añadido la dirigente popular que ha acusado al presidente de no saber qué es la autonomía municipal.

Tras afirmar que sobre este asunto ha habido «de todo menos prudencia institucional» y de acusar al rector, Santiago García Granda, de caer en un «exceso de locuacidad», la presidenta de los populares ha dicho que hay que dar contenidos académicos a un campus que fue inaugurado en 2002 tras la inversión de 133 millones de euros de fondos mineros.

La diputada de IU Concha Masa ha respaldado la posición de los populares y ha instado al Gobierno a ejercer su papel y responsabilidad, al margen del respeto a la autonomía universitaria.

Por contra, la socialista Verónica Vior ha insistido que la decisión depende de la Universidad, que es preciso seguir el procedimiento previsto para implantar una titulación y que quien debe mover ficha es la institución académica.

Para Lucía Montejo, de Podemos, el Gobierno sí tiene que posicionarse ante una autonomía universitaria compartida y, al margen de la localización, lo importante es que la titulación sea pública y que no se use para enfrentar a los asturianos por intereses electorales.

El diputado de Foro Pedro Leal ha acusado al PP de ejercer una «poco responsable huida hacia adelante» con una iniciativa que siembra discordia, supone una «auténtica suplantación» y un ejercicio de «presión política» con el que los populares han demostrado su falta de objetividad e intento de dañar al Gobierno de Foro en Gijón, que también pugna por obtener este grado.

Desde Ciudadanos, Nicanor García ha justificado su abstención para no tener que respaldar «intereses políticos espurios» y, aunque ha reconocido que el campus de Mieres está infrautilizado, ha advertido de que la Universidad es la que debe decidir, al igual que en otros muchos que aún están por decidir.

Por otra parte, con el voto en contra del PP, PSOE y Foro quedó rechazada una iniciativa de IU en la que se planteaba la búsqueda de un nuevo modelo de gestión para el Parque Nacional de los Picos de Europa que tuviese como base la figura del consorcio con el fin de evitar duplicidades y choques de intereses entre las administraciones que conforman este espacio protegido.

Para el diputado de IU Ovidio Zapico, ésta sería la forma de evitar lo que se ha sucedido desde que en 1995 se amplió el Parque Nacional de Covadonga a Cantabria y Castilla y León: una gestión fracasada por intereses diametralmente opuestos de las tres comunidades autónomas.

No obstante, la socialista Dolores Campillo ha señalado que este no era el foro adecuado para llevar a cabo una iniciativa que sí puede tener cabida en el Congreso, mientras que la popular Marifé Gómez ha señalado que la solución no pasa por la propuesta de IU sino por una dotación presupuestaria financiera mayor.