JuntsxCat lamenta que Felipe VI volvió a ser «el Rey del 155» Carme Forcadell. / Efe Echenique considera que el mensaje navideño fue el de «un Rey incapaz de reconocer el fracaso de su hoja de ruta en Catalunya y abrazando de nuevo el argumentario del PP» AGENCIAS Barcelona Lunes, 25 diciembre 2017, 13:02

El expresident de la Generalitat y diputado electo Carles Puigdemont ha ensalzado hoy, en un mensaje que ha leído el exconseller y también diputado electo Jordi Turull, el "coraje del expresident Francesc Macià", y ha dicho que Cataluña vive "un Estado de persecución a ideas legítimas, democráticas y no violentas". En la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, Puigdemont se ha erigido como el "continuador de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios". Ha afirmado, en alusión a su actual situación y a la de los exconsellers que se encuentran presos o fugados en Bélgica, que Macià "fue un hombre que también sufrió".

El portavoz de Junts per Catalunya (JuntsxCat) y diputado electo, Eduard Pujol, ha afirmado hoy que el mensaje de Navidad del Rey "volvió a ser el del Rey del 155", pues parece que "el Rey se siente más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que no a la voluntad expresada en las elecciones". Pujol ha indicado que "el Rey, voluntariamente o por omisión, obvia la voluntad de los catalanes en las urnas", y ha señalado que, "aunque hay quien ha destacado que el tono" del discurso del monarca se ha suavizado, el "fondo" sigue siendo el mismo.

Ha considerado que "sorprende" que el Rey "no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas" y que la de ayer "era una muy buena oportunidad para recuperar el sentido de Estado", aunque Felipe VI "se alineó nuevamente" con la postura política del Ejecutivo central -"con ese sinsentido", ha dicho Pujol-. Pujol también ha dicho que esta es "una Navidad excepcional porque no estamos todos", en referencia a los presos independentistas y al expresident Puigdemont y los cuatro exconsellers que se encuentran en Bélgica, lo que ha señalado que es una "situación absolutamente injusta y triste que no se debería repetir nunca más".

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha respondido este lunes al mensaje navideño de Felipe VI afirmando que "es el Reino de España y su máximo representante, el Rey, quien debe renunciar a la unilateralidad y la violencia", y ha pedido que todos respeten las urnas. Bosch ha pedido al Rey que renuncie "a la unilateralidad de las porras, de poner a gente en la cárcel y de suspender un gobierno legítimo", lo que considera impropio del siglo XXI. Al preguntársele si ha notado un cambio de un tono en el Rey respecto a su discurso del 3 de octubre por el referéndum, ha afirmado que lo que hace falta es un cambio en los "hechos". Por eso, ha reclamado que sea posible el retorno a Cataluña de los dirigentes independentistas que están en la cárcel y de los que están en Bélgica. Sobre quién puede ser el presidente de la Generalitat si le es imposible volver a Carles Puigdemont, solo ha contestado: "Ya lo hablaremos en su momento".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha mostrado respeto este lunes por el mensaje navideño del Rey: "Respeto la opinión del jefe del Estado y también espero que se respeten las opiniones de los catalanes que se expresaron en las urnas el 21 de diciembre". Forcadell ha lamentado que el homenaje a Francesc Macià de este año no sea normal porque no ha podido asistir el Govern, ya que hay miembros en la prisión y otros en Bélgica, y ha deseado que vuelvan todos a Catalunya una vez pasadas estas elecciones: "Porque los votantes así lo quieren".

Los exconsellers y diputados electos Jordi Turull y Josep Rull. Debajo, Marta Pascal y Eduard Pujol. / Efe

Ha recordado a Macià como un inspirador para la política de hoy porque luchó por sus ideas, se exilió y "siempre continuó", lo que debe ser un estímulo para todo amante de la libertad. Al preguntársele si quiere volver a ser presidenta de la cámara, solo ha respondido: "Es una decisión personal que tomaré cuando sea el momento". Y también ha contestado sobre un tuit del domingo de la consellera cesada Clara Ponsatí, que dijo: "Todavía no hemos sobrepasado el 50% del voto y esto nos obliga a ser honestos: la ratificación de la declaración no ha llegado todavía. Mientras, pero, ya podemos restablecer el Govern de las instituciones en casa". "Que no ha habido un 50+1 es obvio pero como presidenta del Parlament no voy a valorar opiniones políticas", ha dicho Forcadell.

Desde Podemos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró a través de la red social Twitter, tras el Discurso ofrecido esta noche por el Rey, Felipe VI, que es "un Rey incapaz de reconocer el fracaso de su hoja de ruta en Catalunya y abrazando de nuevo el argumentario del PP". El secretario general de Podemos en Aragón, afirmó en este tuit, que "la crisis ya ha pasado y la corrupción es un fenómeno meteorológico sin caras y sin nombres".

Echenique apuntó que, a su juicio, lo primero que tendría que haber hecho el Rey es haber admitido que el discurso que ofreció el 3 de octubre "no solamente le hizo entrar en política, le hizo apostar por la hoja de ruta del Partido Popular, sino que ha supuesto un enorme fracaso y que después de mucho sufrimiento en Cataluña hemos vuelto al principio".

El político de Podemos afirma que "en Cataluña vuelve a haber mayoría independentista en el Parlament de Cataluña" y que, además, "la gente se pregunta para que han servido las cargas del 1 de octubre o para que ha servido la aplicación del 155 cuyo pistoletazo de salida dio el propio Rey.".

También dice que en cuanto al argumentario de que la crisis ya ha pasado "basta con comprobar los datos para saber que eso no es así" y que para desmentirlo es suficiente "con caminar por los barrios populares de nuestro país". Según Echenique, "el 70% de las familias "dicen que no notan la recuperación económica en su vida", que "casi la mitad de las personas que trabajan ganan menos de 1000 euros netos al mes" y "que ahora es casi un lujo ser mileurista".

También denuncia que existen decenas de miles de dependientes esperando su prestación y que el Gobierno ha anunciado nuevos recortes en sanidad, pensiones o educación en 2018, a petición de Bruselas.

Asimismo critica que la corrupción tiene caras y nombres, que "tenemos a un partido político llamado Partido Popular, sentado en el banquillo, y a M. Rajoy que según la Policía es indiciariamente el presidente del Gobierno, que parece que ha cobrado casi 400.000 euros en sobornos a cambio de contratos públicos pagados por todos, para financiar ilegalmente las campañas del Partido Popular".

Discurso partidista

El político de Podemos asegura que "de todo esto se ha olvidado el Rey" al que agradecemos que haya hecho una referencia a la violencia machista y al cambio climático", aunque lamenta que no exista un Gobierno que financie la lucha contra la Violencia Machista y las Energías Renovables.

Echenique afirma, en definitiva, "que el discurso partidista y extremadamente duro del 3 de octubre ya nos hizo preguntarnos para que sirve en pleno siglo XXI una monarquía que elige bandos, que olvida a una parte de su pueblo y que no soluciona los problemas sino que los agrava".

Asegura que "aunque el discurso ha mejorado en tono, de nuevo, en fondo podía haberlo pronunciado M.Rajoy" y que sigue en pié la misma pregunta, "si el Jefe del Estado quiere hacer política, no debería ser inviolable constitucionalmente, no debería tener un puesto vitalicio y debería de pasar por las urnas".