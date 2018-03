JxCat insiste en la investidura de Jordi Sánchez Jordi Sánchez, en una imagen de archivo. / AFP El grupo, reunido en Bruselas, concluye que «aún estamos en tiempo y forma» ADOLFO LORENTE Corresponsal. Bruselas Miércoles, 14 marzo 2018, 18:22

Todo sigue igual. Junts per Catalunya no quiere ni oír hablar de planes C y esta tarde, desde Bruselas, ha cerrado filas con su actual candidato, Jordi Sánchez. Así lo ha asegurado el portavoz del grupo en el Parlament, Eduard Pujol, quien ha pedido «tranquilidad» a los ciudadanos «porque habrá Govern liderado por JxCAT y haremos república». Para ello y evitando en todo momento nombrar las siglas de la CUP, que al fin y al cabo vuelven a tener la última palabra, ha pedido «responsabilidad de Estado a todos los agentes que quieren la independencia» y se guían por «el espíritu del 1-O».

Mucho se había rumoreado sobre la posibilidad de que hoy se lanzase la candidatura de una tercera persona, que bien podría ser el exconseller Jordi Turrull. Sin embargo, no ha habido novedades en la que ha sido la tercera reunión que JxCAT ha celebrado en la capital comunitaria junto a Carles Puigdemont, que de nuevo ha evitado comparecer ante los medios de comunicación. Ha vuelto a delegar en Pujol, quien ha negado de forma tajante que la estrategia pase por unas nuevas elecciones. Ha recalcado que no se contempla este escenario pese a que en los últimos días el runrún se ha extendido.

Eduard Pujol ha contestado con un rotundo «no» al ser preguntado sobre si se había hablado de un tercer candidato o si se ha planteado la posibilidad de convertir JxCAT en un nuevo partido al margen del PDeCAT. Ninguna de las dos cuestiones ha estado encima de la mesa, o eso es lo que ha señalado.