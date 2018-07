Lastra asegura que buscar la viabilidad de Hunosa «es una prioridad para el Gobierno» La delegada del Gobierno, Delia Losa; la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y el secretario de la FSA, Adrián Barbón. / HUGO ÁLVAREZ La portavoz socialista en el Congreso anuncia que las negociaciones sobre la transición energética se abordarán en las próximas semanas PALOMA LAMADRID OVIEDO. Lunes, 2 julio 2018, 03:35

El calendario de la Unión Europea marca el próximo 31 de diciembre como la fecha tope para desmantelar las minas de carbón no rentables. Ante el escaso plazo que resta, el Gobierno español tiene previsto iniciar las negociaciones para llevar a cabo una transición energética justa en las próximas semanas. Así lo anunció ayer, en Oviedo, la portavoz socialista en el Congreso y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. «El más exigente consigo mismo es el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), así que no tenga ustedes la más mínima duda de que en las próximas semanas ya empezaremos a hablar, no solo con el secretario general de la FSA-PSOE, candidato y espero que próximo presidente de Asturias, Adrián Barbón, sino también con los ayuntamientos, los sindicatos y los empresarios».

Ante la obligatoriedad de cumplir las directivas europeas que marcan una senda 'verde', la asturiana recalcó que el cambio de modelo será «negociado y pactado con los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios», de modo que sea «socialmente aceptado». En este sentido, Lastra apuntó la implicación tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Nos preocupa fundamentalmente Hunosa. Nos preocupa mucho porque es verdad que el 1 de enero está ahí y, por supuesto, buscar esa viabilidad para una empresa pública emblemática es una prioridad para nosotros y para el presidente del Gobierno», añadió.

Asimismo, la portavoz socialista hizo alusión a la información publicada el domingo en este periódico sobre la quema de carbón en Asturias. «En últimos siete años de Gobierno del PP lo que han hecho es cerrar toda la minería privada, incumplir sistemáticamente los acuerdos alcanzados con los sindicatos mineros (el Plan del Carbón 2013-2018) y hacer que en esta región, como bien recoge EL COMERCIO, se queme tanto carbón como en 2011, pero el que se queme no sea carbón nacional, sino de importación», indicó. De modo que el reto para los socialistas es «dar una salida digna a las comarcas mineras a través de una transición justa para que la gente pueda vivir y trabajar allí».

Lastra se reunió con Barbón y con Delia Losa, porque hoy no podrá asistir a la toma de posesión de esta última como nueva delegada del Gobierno. El motivo es que «empieza la cuenta atrás para la renovación de RTVE», una tarea que está resultando bastante compleja ante la falta de acuerdo de los partidos políticos en cuanto a los nombres propuestos para presidir el ente público. «Apelamos al resto de grupos parlamentarios a que sean generosos, constructivos y así poder sacar adelante el real decreto hasta que se desarrolle el concurso, paralizado durante muchos meses por el bloqueo del PP y, en las últimas semanas, también por Ciudadanos», indicó Lastra. Un concurso que los socialistas esperan que sea aprobado en pocos meses, pero, mientras tanto, buscan apoyo político para renovar el consejo de administración. Hoy a las 12 horas se cierra el plazo de presentación de candidaturas, que no quiso avanzar porque «las estrategias se aplican, no se explican».

Además, negó que se vayan a adjudicar los cargos «por dedazo», como acusó la derecha, porque los nombramientos pasan por el Congreso. «Es un poco de perogrullo, sobre todo viniendo del PP y Ciudadanos que han convertido RTVE en un ente donde ni siquiera los grandes profesionales que trabajan en él se reconocen», dijo.

Primarias del PP

En declaraciones a los medios de comunicación, Lastra también se refirió a las primarias del PP. Deseó a los populares «acierto» en la elección de su presidente para lograr una derecha «regenerada», que no tenga que responder ante los tribunales, sino ante la ciudadanía. «Por desgracia, ninguno de los candidatos del PP que hay encima de la mesa está libre de polvo y paja porque todos han participado, en mayor o menor medida, si no a través de la cuenta de Bárcenas, sí en tapar toda esa corrupción», remarcó la portavoz socialista.

Sobre el objetivo de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de crear una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos y que Religión deje de contar para la nota de Bachillerato, Lastra recordó que esta iniciativa formaba parte del programa del PSOE. «Es una de las reivindicaciones que siempre ha tenido el partido socialista, que la religión es algo que pertenece al espacio privado y, por lo tanto, no puede ser evaluable», añadió. En cuanto a la educación concertada, indicó que es necesaria «porque la pública no llega hasta el último rincón», aunque la prioridad es la primera.