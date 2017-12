Los concejales de la CUP de Reus, en libertad tras negarse a declarar 01:12 Los concejales de la CUP de Reus detenidos por no comparecer ante el juez. / Jaume Sellart (Efe) | Vídeo: Atlas Un centenar de personas se concentran ante el juzgado para apoyar a los acusados de un presunto delito de incitación al odio contra la Policía AGENCIAS Tarragona Jueves, 28 diciembre 2017, 15:51

Los dos concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana han quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 del municipio, donde han comparecido para responder por un presunto delito de incitación al odio contra la Policía.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ambos se han acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de todas las partes, y se les ha informado de su situación en el procedimiento y de los hechos concretos en los que se les considera implicados.

También aseguran que han quedado en libertad dado que la detención "tenía como único objetivo su comparecencia ante la juez en sede judicial" después de que se negaran a hacerlo hasta en dos ocasiones.

Concentración de apoyo

Un centenar de personas se han concentrado ante el juzgado en defensa de los dos ediles, que el miércoles acudieron al Ayuntamiento de Reus a esperar la orden de detención.

Según informa la CUP en su cuenta de Twitter, el objetivo de la concentración, que comenzón pasadas las 8.30 horas, era apoyar a los concejales "por defender el mandato popular y por plantar cara a la represión del Estado".

Ja els tenim entre nosaltres! Seguirem #dempeus davant aquest Estat putrefacte! No defallirem ni al carrer ni a l'institució! #somllavorpic.twitter.com/Vt1tltkrYY — CUP Reus (@CUPReus) 28 de diciembre de 2017

«No reconocemos al juzgado»

Llorens y Ciurana han salido puño en alto de los juzgados, aclamados entre gritos de "No estáis solas" y "1 de octubre, no olvidamos". Tras veinte horas detenidos y haber pasado la noche en los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la ciudad, los dos concejales, con pose tranquila, han aplaudido a la multitud y han agradecido su apoyo.

Ciurana ha expresado su "enojo por ver que la justicia es unidireccional y que la incitación al odio solo existe hacia una parte". Así, ha indicado que "no reconocemos a un juzgado que nos cita por haber ido con las manos en alto, manifestarnos en la calle y gritar consignas como libertad o votaremos", lo que "nos puede llevar a la cárcel".

Llorens, por su parte, ha manifestado que "lo hemos vivido con mucha dignidad y honestidad, porque no reconocemos este marco judicial que no tiene separación de poderes". También ha instado a "no normalizar" casos como "profesores o gente que canta villancicos investigada".

Por su parte, el colectivo de abogados voluntarios 1 de octubre, que representa a los dos concejales, ha criticado en su cuenta de Twitter que hayan tenido que priorizar la libertad de sus clientes a su derecho a tener la causa traducida al catalán.

Otra diputada se niega a acudir al juzgado

La concejala de la CUP de Reus Mariona Quadrada, denunciada por la Policía Nacional por incitación al odio por firmar un manifiesto contra su presencia en esta localidad, ha anunciado que este viernes no se presentará a declarar, como hicieron sus compañeros, ante la titular del Juzgado número 2 de Reus en esta causa, en la que también constan como investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDCAT), seis concejales; cuatro bomberos y dos trabajadores de un gimnasio.

En declaraciones a RAC1, Quadrada, que la primera vez que fue citada no declaró porque su abogado tenía otra causa a la misma hora, ha indicado que esperaban la detención, ayer, de Ciurana y Llorens porque "es el procedimiento habitual", y ha añadido que como no se presentará a declarar, espera asimismo ser arrestada.