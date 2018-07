Llamazares denuncia el «estrangulamiento económico» de Izquierda Abierta

El enfrentamiento entre Gaspar Llamazares y Alberto Garzón vivió ayer un nuevo capítulo en una pugna que se libra en distintos frentes y batallas. Izquierda Unida decidió ayer, en la reunión de la Coordinadora Federal, suspender la asignación económica que le corresponde a Izquierda Abierta (IzAb), la formación que lidera el portavoz de IU en la Junta General, por «incumplimiento» de los estatutos de la coalición. La acusa de pretender competir electoralmente contra IU, todo «un juicio de intenciones» que rechaza Llamazares, quien considera que es una represalia por no coincidir con la línea mayoritaria de la dirección y, entre otros puntos, rehusar la confluencia con Podemos.

La decisión de la Coordinadora Federal pretende, según el portavoz de IU en la Junta, «el estrangulamiento económico» de Izquierda Abierta y responde a la decisión de «un tribunal inquisitorial» y una «caza de brujas» que tiene como epicentro al asturiano, adversario de la dirección nacional en los frentes abiertos recientemente, como esta decisión o la oposición del sector mayoritario de IU de Asturias a acudir en confluencia con Podemos a las urnas -el jueves se aprobó con un respaldo del 86% ir a las elecciones autonómicas en solitario- y ahora esta decisión con Izquierda Abierta.

«Mi pertenencia a los dos ámbitos me hace pensar que el tema tiene que ver conmigo», señaló ayer Llamazares a este periódico, quien no descarta una maniobra desde Madrid para intentar bloquear su hipotética candidatura suya a los comicios de 2019. La suspensión se aprobó por un total de 37 votos a favor, cuatro abstenciones y cuatro votos en contra. En un comunicado, IzAb lamentó que la Coordinadora Federal haya anulado su asignación económica con el voto de solo 37 de los «más de 90» miembros que componen el órgano, pero el secretario de Organización de IU, Ismael González, restó importancia a la reducida asistencia. «Es 30 de junio. Va menos gente», argumentó en declaraciones a Europa Press. Llamazares, por su parte, anunció que su formación no renunciará «a los derechos económicos» que le corresponden a través de los «mecanismos internos y externos» correspondientes, porque IU tiene «obligaciones legales» que cumplir.

«No nos vamos a achicar porque nos presionen», advirtió, para insistir en que pedirán «que se reponga lo que nos deben». Además, IzAb denuncia que la oferta de diálogo del coordinador general, Alberto Garzón, a Izquierda Abierta se haga «bajo presión o chantaje» y, en una nota, consideran la decisión «otro hito en la persecución de la libertad de expresión interna».