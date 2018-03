Llamazares: «De Lorenzo fue un gobernador civil que nos podríamos haber ahorrado» El portavoz de IU ha definido a De Lorenzo como 'Mr. no' EUROPA PRESS Viernes, 23 marzo 2018, 10:55

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido este viernes a la dimisión del delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo y ha manifestado que en este caso «se podría decir aquello de tanta paz nos dejes ahora que te ausentas» y ha asegurado que «fue un gobernador civil que nos podríamos haber ahorrado».

«Habría que recordar que es el autor del agujero negro del Ayuntamiento de Oviedo que ha ejercido de delegado del Gobierno como un gobernador civil a mejor gloria de su partido», ha dicho Llamazares, que ha manifestado que De Lorenzo ha sido incapaz de defender los intereses de Asturias.

Así, el portavoz de IU ha definido a De Lorenzo como 'Mr. no', porque «ha dicho no a las infraestructuras de Asturias, no a las políticas económicas e industriales para Asturias».

De Lorenzo hizo pública este jueves alrededor de las 23.00 horas una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que decía que dejaba el cargo. «Setenta y cinco años es una buena edad para la jubilación y yo los he cumplido hace unos años», argumentaba en la breve misiva.