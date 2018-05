«Tenemos que lograr que una violación sea algo excepcional» Tania González. / MARIETA Tania González, eurodiputada de Podemos: «Debemos elaborar una ley integral de libertad sexual y aplicar la transversalidad de género en toda actuación institucional» P. LAMADRID GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 03:40

La eurodiputada asturiana de Podemos, Tania González (Avilés, 1982), llevó esta semana al Parlamento Europeo el debate social generado a raíz de la sentencia de 'la Manada'. En su intervención, pidió una directiva con un enfoque integral sobre libertad sexual y contra las violencias machistas.

-¿Por qué solo seis países europeos han adoptado la definición de violación del Convenio de Estambul, que señala que lo es todo acto sexual sin consentimiento válido y explícito?

-En el caso de España, si ratificó el convenio, pero no aplicó todas las indicaciones. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los países. La sentencia de 'la Manada' fue el detonante para que el miércoles saliera adelante este debate. El problema es que en la legislación ni siquiera está recogido el concepto de violación, solo el abuso y la agresión sexual. Se interpreta que se produce esta última cuando hay violencia e intimidación y el abuso cuando no. Es una mala interpretación porque es evidente que hay intimidación y violencia en este caso, pero no puede haber lugar a dudas y el concepto del Convenio de Estambul no deja espacio para ellas. Por eso nos parece necesario, no solo que se adopte esta definición, sino que se implemente en su totalidad el convenio. Así como las recomendaciones de la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés), como la 35, que habla de la protección integral a las víctimas de agresión sexual. Hoy en día, en España, no son consideradas víctimas de violencia de género, algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no tienen derecho a la misma protección.

-En la Eurocámara instó a elaborar una directiva con un enfoque integral sobre libertad sexual y contra las violencias machistas. ¿Ve posible su aprobación en un futuro cercano?

-Es necesaria. Es una de las grandes cuentas pendientes de la Unión Europea y tenemos que insistir en ello en lo que queda de legislatura. Hay elementos a favor, como la nueva ola feminista, que en España está siendo histórica, como ocurrió en el 8M. Gracias a los movimientos feministas, sentencias como la de 'la Manada' tiene una respuesta amplia en las calles. Este fallo concreto ha hecho desbordar el vaso, pero se repiten continuamente y lo hemos visto hace escasas fechas en Avilés, donde una violación fue considerada abuso. Esa ola es un gran apoyo y motor para impulsar que en las instituciones se tomen medidas. Tenemos que luchar para sacar adelante una directiva integral, que vaya más allá de una reforma de los tipos punitivos. Necesitamos una ley integral de libertad sexual y contra la violencia machista que implique impulsar un cambio cultural en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones sexuales en general para fundar un nuevo contrato sexual en términos de igualdad, de respeto. Las mujeres están yendo por delante y las instituciones tienen que adaptarse. Más allá de que las sentencias sean justas, tenemos que lograr que dejen de ocurrir hechos similares. Que una violación sea una cosa absolutamente excepcional que pase cada mucho tiempo porque la sociedad no la consienta.

-¿Cree que debe modificarse el Código Penal o bastaría con aplicar con perspectiva de género para evitar sentencias como la de 'la Manada'?

-Creo que la atención no se tiene que centrar tanto en la modificación del Código Penal, aunque ayudaría tener bien definido el concepto de violación, sino que debemos abordar una actuación más global, que pasa por una ley integral y por aplicar la transversalidad de género en toda intervención institucional. Esta sentencia no hace una lectura de género y no se pone en el lugar de la mujer y en cómo ella pudo reaccionar. En la Eurocámara dije que, si no te resistes, no se considera violación, aunque está claro que una penetración sin consentimiento es violencia física, y si te resistes lo que puede ocurrir es que te maten, como a Nagore (Laffage) en los Sanfermines de 2008.

-¿Se aventura a pronosticar qué pasará con el recurso?

-Hay que ver cómo evoluciona el proceso. Me gustaría que se rectificase esa sentencia y se considerase lo que es, es decir, una agresión sexual en toda regla y con agravantes, como que fuera en grupo, el robo del móvil... Espero que la presión social que hay en la calle sea motor para ello.

-¿Qué opina de las críticas del ministro Catalá hacia el juez que abogó por absolver a 'la Manada'?

-El problema es de quién vienen esas críticas. En cierta manera, lo que planteaba ese juez es incomprensible, pero el ministro de Justicia si critica al magistrado y su decisión debería tenerlo en cuenta a la hora de impulsar cambios en nuestra legislación.