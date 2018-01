López Ares (PP): «El corazón negro del PSOE se está transformando en un corazón verde» El PP afirma que el Principado «no está haciendo nada» en política económica EUROPA PRESS Sábado, 27 enero 2018, 14:10

La congresista asturiana del PP, Susana López Ares, ha afirmado que las medidas económicas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy han permitido crear empleo y mejorar la situación económica. Sin embargo, ha señalado que frente a las medidas puestas en marcha desde Madrid "el Gobierno asturiano del PSOE no está haciendo nada".

La congresista ha afirmado, en referencia a la postura del PSOE sobre el cierre de las centrales térmicas y la situación del carbón, que "el corazón negro se está transformando en un corazón verde". En ese sentido, ha calificado de "ataque frontal" al carbón y las térmicas la postura de PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos.

En una rueda de prensa celebrada este sábado en Oviedo, la diputada 'popular' ha puesto en valor las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy y ha destacado que, según todas las encuentas, "lo que más importa a los españoles es el empleo". Así, ha señalado que ha un empleo indefinido y bien remunerado "es a lo que hemos dedicado los esfuerzos el PP desde que llegó al Gobierno de España".

En ese sentido, ha afirmado que la situación es "muy distinta" desde el 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa y ha indicado que ese año se destruían 1.300 empleos al día, "mientras que ahora se crean 1.700". Así, ha señalado que la Encuesta de Población Activa muestra que, desde el peor momento de la crisis, en España hay 2.500.000 empleados más, mientras que en Asturias se han creado 54.600.

Por otro lado, ha destacado que la tasa de parados en España es de 10,39, mientras que en Asturias es de 10,87 y que hay casi 2.000.000 de ocupados más en España --20.000 en Asturias-- en comparación con el peor momento de la crisis. Además, ha indicado que a nivel nacional hay 1.500.000 parados menos --en Asturias 25.300-- desde que el PP llegó al Gobierno.

También ha querido señalar que la tasa de paro en España es de 6,1 puntos menos, mientras que en Asturias es de 4,2 menos. "En Asturias se reduce el paro, pero no se crea empleo de la misma forma que en España", ha señalado López Ares, para calificar la situación de la región como "preocupante" porque "bajan los parados, pero la situación económica no está permitiendo crear empleo de la misma manera que en el resto de España".

La diputada asturiana ha indicado que España es el país europeo "que más empleo creó". Y todo ello, según López Ares, gracias a medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre ellas ha destacado la 'Estrategia de Empleo Joven y Garantía Juvenil', "por la que 25.000 jóvenes asturianos tienen trabajo en Asturias"; la Ley del Autónomo, "con 6.400 autónomos asturianos disfrutando de la ampliación de la tarifa plana"; o las ayudas a Pymes y autónomos, "con 14.500 asturianos que tienen un contrato indefinido gracias a esta figura creada por el Gobierno del PP".

Enfrente de estas medidas, López Ares se ha preguntado "qué medidas tiene en marcha el Gobierno asturiano para mejorar la contratación". "Hay que preguntarse si el PSOE en Asturias no está haciendo nada para jóvenes, autónomos y mayores de 45", ha indicado.

La diputada también ha pedido tranquilidad a "nuestros mayores", al afirmar que el sistema de pensiones está garantizado "siempre que gobierno el PP" y ha indicado que la pensión media en España ha aumentado "porque va vinculada a su cotización". Así, ha señalado que la pensión media en España es de 1.071 euros al mes y que Asturias asciende a 1.302 "y seguirán aumentando porque van vinculadas a los salarios".

Además, ha puesto de ejemplo a los profesores de religión asturianos, "que pasaron de jornada completa a tiempo parcial por culpa de la Consejería de Educación", como benefactores de la propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que propone una reforma del cálculo de las pensiones escogiendo los mejores años de cotización.

Por otro lado, ha calificado el complemento del 15% a madres jubiladas como una forma "de devolver a las mujeres el servicio que ha hecho a la sociedad" y ha destacado el "compromiso del PP con las personas, el empleo y la calidad" del mismo, destacando que el 75% de los contratos en España son indefinidos. Con todo, ha calificado de "fundamental" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 "que permitirán poner en marcha reformas".

López Ares ha afirmado que frente a estas medidas impulsadas desde Madrid "en Asturias no tenemos política económica" y que no existen medidas "para un sector concreto o para crear empleo". "No hay ni una ley de apoyo a los emprendedores, como hay en casi todas las comunidades autónomas", ha destacado, para preguntarse qué "medidas reales" tienen los autónomas asturianos "a parte de las del Gobierno de España".