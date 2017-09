De Lorenzo: «Si alguno no está a gusto en España mejor se buscaba otro país que lo acoja» El delegado del Gobierno recuerda a Puigdemont que «cualquiera que se salte la ley debe ser juzgado» RAMÓN MUÑIZ Oviedo Martes, 26 septiembre 2017, 15:58

El delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, se ha referido esta mañana al conflicto catalán. El exalcalde de Oviedo considera el asunto «lamentable». «Yo como español no lo entiendo, España es un territorio geográfico que está habitado por unos seres humanos, unos catalanes, otros madrileños y otros asturianos, pero todos somos españoles; no se puede disminuir geográficamente el territorio que compone España, manifestó. «Si algunos no están a gusto en España a lo mejor lo que tienen que hacer es adaptarse y buscar otro país que los acoja, pero no se puede recortar un pedazo de España porque hay gente que dice que no», propuso.

De Lorenzo no encuentra descabellado que en las próximas fechas se proceda a la detención del presidente catalán, Carles Puigdemont. «Me imagino la detención de cualquier persona que incumpla la ley y cometa un delito y el presidente autonómico también tiene la obligación de cumplir la ley». El delegado reconoce que dado el aforamiento del político catalán una iniciativa de este calibre tendría una tramitación diferente a la del resto de ciudadanos, «pero cualquier ciudadano español que incumpla la ley tiene que ser juzgado».

Está convencido el delegado que el domingo el referéndum «no se va a celebrar, porque es ilegal: están los poderes del Estado actuando, los jueces que actúan por su lado y el ejecutivo, que ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar». Haciendo gala de su habitual estilo, De Lorenzo respondió de esta manera a los periodistas cuando se le preguntó por el número de agentes asturianos desplazados a Cataluña: «Creo que lo entenderán que no estoy autorizado a dar el número de personas que van y la discreción de esta misión pide precisamente eso, no dar cifras; pero no obstante se las voy a dar, calcule que no llegarán a 200 funcionarios, entre policías y guardias civiles, los que se desplazarán entre hoy y mañana».