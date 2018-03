Marta Rovira no acude al Supremo y huye de España Marta Rovira. / Efe La dirigente republicana estaba citada en el Tribunal Supremo y ayer renunció a su acta de diputada CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 23 marzo 2018, 11:01

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que esta mañana tenía que comparecer ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, se ha fugado de la justicia española y ha anunciado que se marcha al «exilio», un opción que ya decidieron Carles Puigdemont y otros cinco exconsejeros, además de la dirigente de la CUP, Anna Gabriel.

Rovira, que ayer renunció a su acta de diputada tras el pleno de investidura, ha anunciado su huida a través de una carta publicada en la web de ERC. «Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger: el camino del exilio», ha señalado.

La número 2 de ERC reconoce que siente «tristeza», pero «mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente». «Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican criterios políticos», critica. «No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna», ha apuntado. A su juicio, el «exilio», como también se refiere Puigdemont a su huida al extranjero, «es la única forma que tengo de recuperar mi voz política».

Carta de Marta Rovira.

Rovira insta a los suyos a seguir trabajando por la república. «Sólo desde el trabajo conjunto lograremos una República para todos», ha asegurado. «Hay que estar fuertes y unidos», ha señalado. «Transformar la indignación en coraje y perseverancia. La rabia, en amor», ha dicho. E insta a los suyos a «persistir».

En la carta, Rovira muestra su intención de mantener la secretaría general de ERC, que ejercerá desde donde haya decidido residir. Fuentes de Esquerra no han querido precisar a qué país ha marchado. En la misiva, la mano derecha de Oriol Junqueras, hace una referencia a su hija, Agnès. «Las madres saben cómo la quiero», afirma. «Y cómo de fuerte es el sentimiento de darle todo lo que le pueda dar. El exilio me permitirá hacerle de madre, y se lo merece», concluye. Rovira se despide en la carta con un «Visca una República catalana para todos».