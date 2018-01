La menor financiación estatal abre un agujero de 116 millones en Asturias El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / E. C. El recorte pone en un serio aprieto al Principado en su gestión de la prórroga, con críticas al Ejecutivo central por su actitud «impresentable» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 5 enero 2018, 02:47

Las malas noticias se amontonan sobre la mesa del despacho de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y por extensión del conjunto del Gobierno asturiano. A la prórroga presupuestaria vigente este año, tras el fracaso de la negociación con Podemos, hay que sumar ahora la decisión del Ejecutivo central de ‘congelar’ la transferencia de fondos de la financiación autonómica a las comunidades en tanto en cuanto no saque adelante sus cuentas para 2018. Una medida que supone una merma de recursos para el Principado de 116 millones de euros y que ha puesto en pie de guerra a una mayoría de líderes regionales, sobre todo los socialistas.

De comportamiento «impresentable» habla el Gobierno asturiano. De «chantaje», el andaluz y el castellano-manchego. De «anomalía», el valenciano. El embrollo tiene que ver con la decisión del Ministerio de Hacienda de suspender la mejora en la financiación de las comunidades autónomas prevista para este año, con el pretexto de que no hay todavía presupuestos y por lo tanto no puede desembolsar las cantidades adicionales comprometidas. De esta forma, esos recursos extra con los que las regiones contaban para 2018, al calor de la mejora de los ingresos fruto de la reactivación de la economía, se quedan en el limbo hasta que el Ejecutivo consiga apoyos para sacar adelante las cuentas del Estado en el Congreso.

La medida golpea con dureza sobre las arcas asturianas, sometidas a un escenario de prórroga que equivale a renunciar a un proyecto de presupuestos para este año de 4.485 millones de euros para contentarse con el reajuste y readaptación de las cuentas de 2017, de 4.226 millones. En este contexto hay que situar la merma de fondos que supone el anuncio del departamento de Cristóbal Montoro, que conlleva prescindir de 116 millones.

Porque el Gobierno central había prometido al Principado el pasado mes de julio que los anticipos a cuenta de la financiación autonómica para 2018, el núcleo de los recursos con que cuenta la comunidad para financiar su gasto, ascenderían a 2.563 millones. La sorpresa ha sido que la comunicación recibida esta misma semana rebaja la transferencia a 2.447 millones. El malestar en el seno del Gobierno asturiano es mayúsculo y compartido por una mayoría de líderes regionales.

«Es impresentable», razonan desde el Gobierno asturiano, que la financiación de las comunidades autónomas, en este caso concreto el Principado, esté vinculada a la existencia o no de presupuestos estatales. «La prórroga de los presupuestos del Estado no puede ser una prórroga añadida a las comunidades o una asignación de menos recursos», apuntan desde el Ejecutivo, que remarca que no es la primera vez que sucede algo así, como tampoco es la primera vez que se reclama que ambas cuestiones, la estatal y la autonómica, se desliguen. El escenario es complicado para el Principado, obligado a gestionar una prórroga con menos fondos incluso de los que preveía inicialmente.

El malestar se extendió por las administraciones autonómicas como un reguero de pólvora. La queja es común: se ha esperado al inicio del año para comunicar este recorte, después de que se hayan aprobado presupuestos regionales –o se haya entrado en prórroga, como es el caso de Asturias– con una previsión de ingresos superior. El tijeretazo en Cataluña es de 780 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, de 353 millones. En Castilla-La Mancha, de 200 millones. En Aragón y Murcia, de 148 y 127 millones.

El ajuste de la financiación provoca una situación complicada para las arcas autonómicas, a la espera de que el Gobierno central consiga desbloquear sus presupuestos y esos fondos ahora retenidos se liberen. La palabra que más se escucha para resumir la situación es «chantaje».