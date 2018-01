Mercedes Fernández dice que la situación personal de Caunedo es «complicada» Mercedes Fernández. / Pablo Lorenzana «En el PP de Asturias no hay ningún candidato en ningún municipio y mi condición de presidenta del partido me exige que acertemos en las elecciones de los mejores candidatos» EFE Viernes, 26 enero 2018, 19:23

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado hoy que en el PP de Asturias no hay ningún candidato de cara a las elecciones municipales de 2019 y ha señalado que la situación personal del portavoz popular en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, es "complicada". "En el PP de Asturias no hay ningún candidato en ningún municipio y mi condición de presidenta del partido me exige que acertemos en las elecciones de los mejores candidatos", ha afirmado Fernández en rueda de prensa en la Junta General.

Preguntada por las palabras de Iglesias Caunedo, que en las últimas horas ha mostrado su disposición a ser candidato en los próximos comicios, la presidenta del PP asturiano ha dicho que su situación es "muy complicada a nivel personal".

Fernández se refería así al hecho de que Caunedo está imputado en una de las causas abiertas por un juzgado de Lugo que investiga presuntos tratos de favor a la empresa Aquagest a cambio de viajes y regalos.