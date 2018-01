Mercedes Fernández a Foro: «No es interesante ahora hablar de coaliciones» Los dirigentes populares Gloria García, Mercedes Fernández, Mariano Marín, Jesús Suárez y Pablo González, junto a Íñigo Felgueroso, segundo por derecha, director gerente de Prodintec. / DANIEL MORA La presidenta del PP puntualiza que «por lo menos» en su formación no hay voluntad de reeditar el pacto de cara a las autonómicas ANA MORIYÓN GIJÓN. Viernes, 19 enero 2018, 04:08

El Partido Popular de Asturias no quiere mostrar, al menos por ahora, ningún ápice de interés en alcanzar algún tipo de acuerdo de coalición con Foro de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Una estrategia política que no resultaría nueva porque se adoptó para concurrir a las dos últimas elecciones nacionales -en diciembre de 2015 y, posteriormente, en los comicios adelantados de junio de 2016- y cuyo resultado, según coincidieron ambas partes, fue considerado un «éxito». Entonces PP y Foro enterraron sus hachas de guerra para hacer frente a la izquierda y, tras la victoria obtenida, desde el PP se planteó incluso la posibilidad de repetir la fórmula en las autonómicas y locales de 2019. Foro, por su parte, siempre rehuyó posicionarse de forma explícita.

De aquello hace ya más de un año y, desde entonces, el acercamiento entre ambas formaciones ha sido más bien escaso. La situación es tal que ahora, cuando se empieza ya a hablar incluso de candidatos para la próxima cita electoral, el PP muestra poco interés por reeditar aquel pacto. «Creo que no es interesante ahora hablar de coaliciones», respondió ayer la presidenta del PP, Mercedes Fernández, para, a renglón seguido, matizar que no es interesante «por lo menos para nosotros», dejando entrever que quizá sí exista disposición ahora por la otra parte.

Fernández se manifestó en estos términos unos días después de que Coto le hiciera llegar una misiva -que hizo pública a los medios de comunicación- para solicitarle que no permitiera que un exconcejal de Foro en Valdés, y ahora militante del PP, acabe liderando a los populares en este concejo. Se trata de Carlos López, concejal electo en 2015 que abandonó el partido un año después, aunque continuó como edil no adscrito hasta el pasado mes de noviembre. Desde Foro se interpreta que su marcha del partido está relacionada directamente con su desacuerdo con el pacto PP-Foro de las últimas elecciones nacionales. El edil se dio de baja en Foro en disconformidad con la decisión de la dirección del partido de expedientar al portavoz municipal del concejo, José Modesto Vallejo, tras haberse negado a participar en las campañas de las elecciones generales en favor de aquella coalición. Ahora ha trascendido que milita en el PP, y que parece estar destinado a liderar la formación en futuros procesos electorales.

Desde el PP no ocultan su sorpresa por el hecho de que un partido constituido por militantes y dirigentes que procedían del PP se escandalice ahora cuando otros abandonan sus filas para volver a esta formación, aunque ayer su presidenta no quiso hacer ningún tipo de valoración al respecto. «No tengo nada que decir de permanencia en los partidos», respondió, no sin sorna, en referencia a la procedencia de los máximos dirigentes de Foro.

Fernández hacía ayer estas declaraciones tras su visita a las instalaciones de la Fundación Prodintec, en Gijón. Acompañada por diputados y dirigentes locales del PP, la presidenta habló de la «labor espléndida» que, en su opinión, realiza este centro, al ofrecer apoyo tecnológico a las pequeñas y medianas empresas, que carecen de departamento de I+D+i. «Están ayudando al crecimiento de Asturias, a crear empleo, compitiendo con otros centros que hay en España», destacó la también parlamentaria, quien lamentó el «escaso» apoyo económico por parte del Gobierno del Principado, que reserva para esta entidad una subvención de 200.000 euros. «Si queremos que nuestras empresas crezcan, no hay que quedarse en el discurso», sentenció.