Mercedes Fernández: «Me han puesto silicona en el escaño» La presidenta del PP critica la decisión de la Junta General de suspender la sesión del pleno del jueves en solidaridad con la huelga feminista

La pasada semana se había propuesto y hoy se ha tomado la decisión. Esta semana no habrá doble sesión plenaria en la Junta General, sino que se ha reducido a una jornada, la del viernes. El motivo de esta suspensión, impulsada por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, es hacer visible la solidaridad de la Cámara con la huelga feminista convocada para el jueves. Una suspensión que no ha gustado en la derecha, especialmente en el PP, que considera que se coarta la libertad de los parlamentarios «obligándonos» a no acudir a la sesión del jueves. «Me han puesto silicona en mi escaño», clamó esta mañana la presidenta y portavoz de los populares en el Parlamento asturiano, Mercedes Fernández, al término de la Junta de Portavoces en la que se acordó la suspensión de la sesión de este jueves.

De esta forma, el pleno solo contará con la sesión del viernes. Por lo tanto, esta semana no habrá sesión de control de Gobierno y se mantiene la de orientación parlamentaria y las preguntas que los grupos formularán al presidente del Principado, Javier Fernández.

La líder de los populares asturianos duda de la legalidad de la decisión adoptada ayer en la Junta de Portavoces, recordando las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en la que se explicita que el derecho de huelga «es individual y que cada uno lo ejerce en función de sus planteamientos». Por ello, insiste Mercedes Fernández, la suspensión del pleno del jueves supone «una delación de funciones por parte del presidente» de la Cámara, Pedro Sanjurjo, «que nos obliga a no acudir a una sesión y se nos impone la huelga». Mercedes Fernández, muy enfadada por decisión adoptada en Portavoces, ahondó en sus críticas y dijo que con esta suspensión «se me pone silicona en mi escaño el jueves. Solo espero que no haya un comité de huelga presidido por Llamazares», en alusión al portavoz de IU, formación que fue la propuso que este jueves no se celebrara la sesión plenaria.

Las críticas de Mercedes Fernández fueron a más y recriminó a quienes impulsaron esta medida que no vean afectada su retribución. «Al suspenderse el pleno, lo que ocurre es que los diputados no van a la huelga. Por lo tanto, mientras a las trabajadoras de la Junta General que la secunden les descontarán de sus nóminas sumarse a la huelga, los diputados no», recalcó la presidenta del PP.

Las críticas de la portavoz popular fueron respondidas por los portavoces de los partidos que impulsaron la suspensión del pleno en solidaridad con la huelga feminista. El portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, aclaró que «el Parlamento no se pone en huelga, lo que hacemos es simbolizar un apoyo explícito a la convocatoria», dijo. Además, recordó que lo aprobado ayer «no es más que lo acordado en otros parlamentos autonómicos y en el Senado, que este jueves tampoco celebrará el pleno».

Desde Podemos, el diputado Emilio León entiende que el PP no haya apoyado su iniciativa «porque de todos es bien sabido que a este partido no le gusta ninguna huelga». «Que piensen en el PP en esas mujeres que tienen que trabajar 54 días más que los hombres para ganar lo mismo, o aquellas que trabajan a tiempo parcial por sueldos de miseria o a las que se le impide trabajar», añadió el portavoz de la formación morada.

Por su parte, la diputada de IU Concha Masa acusó a la presidenta del PP asturiano de «no aceptar lo que ha decidido la mayoría» de los grupos. También le recriminó «que sea ella la que más se indigna porque no haya sesión el jueves cuando ella casi nunca está en las sesiones de los jueves. Todos conocemos su agenda», dijo la diputada de Izquierda Unida, quien recalcó que en anteriores ocasiones, como en la semana de los Premios Princesa de Asturias o cuando un partido celebra un congreso, también se suspendieron las sesiones.