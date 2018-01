Mercedes Fernández: «Ir a los tribunales sobre hipótesis no me parece recomendable» Jueves, 4 enero 2018, 08:40

No pasa la relación entre PP y Foro por su mejor situación. Además de las fricciones en Gijón, ayer la presidenta del PP respondió a Foro con frialdad: «Soy jurista antes que diputada, e ir a los tribunales sobre hipótesis no me parece recomendable, pero respeto todas las opciones de Cristina Coto».