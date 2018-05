«La consulta era innecesaria porque se cuestiona su decisión, pero no su liderazgo»

Miguel Urbán (Madrid, 1980) hizo ayer escala en Gijón para presentar el libro 'Disparen a los refugiados'. Un trabajo que comparte con Gonzalo Donaire y en el que se hace una dura crítica a la política de inmigración europea y a la decisión del Gobierno central de, «ni siquiera, cumplir las cuotas mínimas» para acoger a estas personas en nuestras fronteras. En plena polémica por la compra del chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, el eurodiputado de la formación morada responde a las preguntas de EL COMERCIO sobre esta cuestión y reconoce que la crisis se hubiera podido mitigar si el partido apostara por un modelo menos personalista y más coral.

-¿A usted le parece bien el cambio de residencia de Iglesias y Montero?

-No me tiene que parecer ni bien ni mal. Es una decisión personal. Lo que me parece una vergüenza es la campaña desproporcionada que se está generando en torno a esta cuestión. Aunque eso no quita para que tengamos que hacer autocrítica en nuestro modelo de partido.

-¿A qué se refiere?

-Creo que se está atacando a Pablo e Irene para atacar a Podemos. Y esto se debe a que estamos en un partido que se basa mucho en los liderazgos, y eso hace que para atacar al partido y a sus ideas, se ataque a estas personas. Por eso los anticapitalistas hemos venido defendiendo desde hace tiempo que hay que potenciar la figura de los coordinadores en lugar de secretarios generales, que necesitamos portavoces múltiples y trabajar más en lo colectivo. El hiperliderazgo y el hiperprotagonismo de caras públicas hace que se nos pueda atacar de esta forma.

-En todo caso, ¿cree que fue un error político?

-Evidentemente, si se está atacando de una forma tan virulenta por parte de las élites y del régimen es que hay un sitio por el que golpear. No calcular el revuelo que se podía generar puede ser un error, más que político, de cálculo. Pero era difícil imaginarse que una decisión personal pudiera derivar en estos términos porque, al final, lo que se está haciendo es atacar a dos personas para dañar la imagen de Podemos y lanzar el mensaje de que todos los partidos somos iguales, cuando no es cierto.

-Se les ha criticado tanto desde fuera como desde dentro al entender que se trata de una incoherencia. ¿Sigue vigente el discurso de los de arriba y los de abajo?

-Ese discurso sigue totalmente vigente. Muchos de esos ataques buscan lanzar un mensaje de que ahora nos parecemos a la clase política que veníamos a combatir, cuando no es cierto. Y creo que no es casual que esto ocurra precisamente después de verse un repunte de Podemos en las encuestas.

-Insiste en la campaña de acoso, pero qué pasa con esa gente que se identificó con el discurso de 'arriba y abajo' y ahora se siente dolida. ¿Le pasará factura a Podemos?

-Hay que recordar a esa gente que, primero, Podemos no es solo Pablo e Irene; segundo, Podemos tiene un código ético inédito en el conjunto de Europa de control de los salarios que se mantiene y no se ha cambiado; tercero, que es un partido pionero en transparencia y, además, que sigue siendo el único partido de este país que no pide ni un solo euro a los bancos para hacer política. Eso no se ha alterado ni un ápice con esa decisión personal que han tomado Pablo e Irene.

-¿Convocar una consulta era necesario?

-Era innecesaria por una cosa muy sencilla, porque nadie estaba cuestionando el liderazgo de Pablo e Irene. Se cuestiona su decisión, pero no su liderazgo. Además, creo que debemos utilizar esas consultas para elementos que veo mucho más importantes en relación al programa y al debate político.

-Si no se está poniendo en cuestión el liderazgo de Iglesias y Montero, ¿para qué sirve esta consulta, para reforzarlo?

-No sé muy bien para qué sirve la consulta. Además, salga el resultado que salga, va a haber críticas y con ello se está alargando el debate.