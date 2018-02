Miles de policías y guardias civiles reclaman en Oviedo la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos

Mismo trabajo, mismo salario. Con esta máxima, más de diez mil personas recorrieron esta mañana las principales arterias de Oviedo para reclamar la equiparación salarial de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los sueldos de los integrantes de las policías autonómicas (Mossos, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) y las policías locales. Una marea de banderas de España y de Asturias, pero también de otras comunidades vecinas como Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, portadas por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, familiares y simpatizantes, inundó la capital asturiana en un ambiente festivo pero muy reivindicativo. “Montoro, escucha, abre la hucha”, coreaban.

La plataforma Jusapol (Justicia Salarial Policíal), que ya ha organizado manifestaciones de este tipo en Madrid, Barcelona y Sevilla y tiene programadas medio centenar más por todo el país, arremetió contra el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al grito de “lucha, lucha, si no se nos escucha” y, avisaban, “guerra, guerra, si esto no se arregla”. Denuncian que en la actualidad existe una diferencia de salario entre estos cuerpos de seguridad de unos 600 euros y exigen la equiparación progresiva en tres años, lo que supondría reservar para este fin unos 1.500 millones de euros. El portavoz de la plataforma Mario Villabeirán, lamentó que el Gobierno nacional, que anunció en plena crisis catalana una subida salarial de estos agentes, limite ahora su oferta a un aumento “irrisorio” de 50 ó 60 euros en la nómina. No se van a conformar con eso porque, tal y como se podía leer en algunas de sus pancartas, no aceptarán “ni un euro menos que los mossos, los forales o los ertzaintzas”.

La marcha, que comenzó al mediodía junto a la estación de tren de Oviedo y concluyó en la antigua plaza de La Gesta, discurrió entre ensordecedores estallidos de petardos y bocinas, y con los himnos de España y de la Guardia Civil de fondo. Contó con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en la Junta, e incluso también de algunos extraparlamentarios, como VOX y UPyD, quedando encabezada por políticos de todo signo, entre ellos la vicesecretaria general del PSOE y el secretario general de la FSA, Adriana Lastra y Adrián Barbón, respectivamente; el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Ciudadanos Asturias, Ignacio Prendes; la portavoz de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez; la presidenta de Foro, Cristina Coto y el diputado popular Matía Rodríguez Feito. Entre los asistentes se vio también al secretario de organización de IU, Alejandro Suárez, así como diputados autonómicos y dirigentes de todos los partidos.

Reacciones políticas

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, que encabezaba la marcha junto a Adriana Lastra, ha incidido en que los socialistas apoyan su lucha porque es una "cuestión de dignidad y justicia" a la que no da respuesta el Gobierno de Mariano Rajoy "que promete mucho y cumplir, no cumple nada".

Prendes, con se enfundó en una camiseta reivindicativa y se llevó los aplausos de los asistentes durante su intervención en La Gesta, ha explicado que debe conseguirse la "equiparación ya, sin más engaños y sin más retrasos, por justicia y dignidad" y ha incidido en que "habrá presupuesto en España si esta cuestión se pone en marcha", como ya sabe el presidente.

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Matías Rodríguez Feito, que también encabezaba la marcha y que tuvo que escuchar abucheos durante su intervención en La Gesta, ha dicho que hay que "exigir" al Gobierno de Mariano Rajoy que atienda lo que es una reivindicación justa en un momento en el que el Ejecutivo ha sacado al país de la quiebra y de una situación difícil que permite agradecer a las fuerzas de seguridad su trabajo.

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha puesto el acento en la necesidad de garantizar que esa equiparación salarial se mantenga en el futuro, mientras que la diputada de Podemos, Lorena Gil, ha recordado que la formación morada fue el primer partido en pedir en el Congreso esta equiparación y que es preciso exigir al Gobierno que defienda empleos de calidad y que los salarios recuperen el peso que tenían antes de la crisis.

Arropando a los agentes se pudieron ver diferentes colectivos, como la federación de asociaciones de vecinos de Asturias, que participó en la marcha con una pancarta con la que se recordaba a los agentes que “no estáis solos” y les daban las “gracias por el trabajo realizado”. También acompañaron a los afectados policías jubilados, que aprovechaban para reivindicar “pensiones justas” y recordaban que ellos “también votan”. “El tiempo corre y no en su favor, que en nada están aquí las elecciones”, se escuchó también por la megafonía.